Про це свідчать дані порталу Expander і Rentier.io. Тут зазначають, що оренда квартири середнього розміру подорожчала на 4,7%, а житло, площею більш ніж 70 "квадратів", – на 2%.

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При цьому підвищення орендних ставок значно вище, ніж середнє підвищення заробітної плати в корпоративному секторі. Тож сьогодні у деяких польських містах мінімальна зарплата не здатна покрити оренду невеликої квартири-студії.

У яких містах Польщі найбільше подорожчала оренда житла

Найсильніше за рік зросли ціни на малогабаритні квартири. Особливо це відчутно у Варшаві, де оренда приміщення площею 30 метрів квадратних коштує в середньому 2 571 злоту. Далі йдуть Вроцлав – 2 471 злоту і Гданськ – 2 400 злотих. У зазначені тарифи не входить вартість комунальних послуг та адміністративних зборів.



Серед міст, де оренда квартир коштує більш ніж 2 000 злотих, також виділяють Гдиню та Краків.

У Щецині орендарі платили майже 2 000 злотих на місяць за оренду квартири площею до 38 квадратних метрів. У Любліні – 1 860 злотих, у Познані – 1 770 злотих.



Зростання цін на малогабаритні квартири не становило менш як 25% / Фото pixabay

У жодному з великих міст Польщі зростання цін на малогабаритні квартири не становило менш як 25%. І на цьому підвищення не закінчуються. Ринок оренди розігрівають і студенти, які прибувають на навчання, і працівники, які переїжджають до більших міст.

Крім того, здорожчання пов'язують із підвищеним попитом зі сторони українських переселенців, зниженням кредитоспроможності поляків та інфляцією, якою власники нерухомості обґрунтовують підвищення цін.

Чи варто очікувати зниження цін на ринку оренди житла

Аналітики Expander зазначають, що найближчим часом не варто очікувати спаду цін на житло, проте виділяють фактори, які можуть покращити ситуацію у майбутньому.

Виїзд українців. Значна частина біженців планує повернутися на батьківщину вже найближчим часом.

Значна частина біженців планує повернутися на батьківщину вже найближчим часом. За прогнозами аналітиків PKO BP, у другій половині 2023 року можливе зниження процентних ставок, що дозволить відновити кредитоспроможність домогосподарств. А відповідно і прибрати важіль, завдяки яким орендодавці продовжують утримувати високі ціни на житло.

Водночас деякі експерти сумніваються у тому, що житло у Польщі подешевшає найближчим часом. На думку головного аналітика HRE Investment Бартоша Турека, до кінця цього року динаміка цін знизиться, а до кінця 2022 року ціни можуть бути вищими більш ніж на 7 – 12% у порівнянні з минулим роком.

Окрім того, якщо процентні ставки будуть знижені у 2023 році і ситуація на ринку праці збережеться, попит на кредити поступово відновиться. Тож у 2024 році може спостерігатися динамічне зростання цін на ринку нерухомості.