Новые требования и перераспределение спроса: что происходит на львовском рынке аренды жилья

Массированные атаки по критической инфраструктуре украинских городов отражаются на рынке аренды недвижимости. Горожане, которые ищут жилье, предпочитают варианты со стабильным энергообеспечением и выбирают квартиры, максимально удаленные от стратегически важных объектов.

В то же время продолжает расти спрос на загородные дома. По словам львовского риелтора Владимира Глущака, некоторые арендаторы в последний момент разрывали уже заключенные соглашения и покидали город.

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Какие квартиры ищут во Львове

Из-за несистематических отключений света во Львове, арендаторы все чаще интересуются квартирами на нижних этажах. Это обусловлено, прежде всего, перебоями в работе лифтов.

Сейчас люди хотят только максимум до 4 этажа. А таких вариантов очень мало. Цены на верхние этажи сейчас активно снижаются, а некоторые владельцы, которые не снижают, просто теряют деньги,

– делится наблюдениями Глущак.

Также обязательным требованием к помещению является наличие в квартире газоснабжения, отмечает риелтор. Он добавляет, что сейчас на львовском рынке действительно много электрических домов, не подключенных к системам газоснабжения. Сегодня это значительная проблема. Также клиенты расспрашивают об альтернативных источниках энергии.

Клиенты ищут источники альтернативной энергии или тепла. К примеру, во Львове есть новостройки со своими котельными, то на них есть запросы. Они сейчас дороги и расходятся быстро,

– рассказывает Глущак.

Как изменились цены на квартиры во Львове.

На стоимость аренды жилья традиционно влияет расположение, респектабельность, размер и количество проживающих в нем лиц. Однако добавился и дополнительный фактор – этаж. Квартиры, расположенные до 4 этажа кое-где выросли в цене на 5 – 10%, тогда как на жилье на высших этажах наоборот снизилась стоимость.

Согласно данным портала m2bomber, за месяц стоимость аренды во Львове снизилась на 1,77% в гривне. Медианная цена, включающая жилье разной площади и класса, составляет 18 465 гривен. Самое дорогое жилье в Галицком районе, где однокомнатные квартиры в среднем стоят 17 тысяч гривен, а двухкомнатные 23 082 гривны.

На втором месте – Лычаковский район со средним ценником 22 870 гривен. Жилье в Железнодорожном районе обойдется в 19 389 гривен, в Сиховском – 17 688 гривен, Франковском – 16 233 гривен. Самым дешевым, по состоянию на начало декабря, Шевченковский район, где портал зафиксировал среднюю стоимость жилья в 15 000 гривен.