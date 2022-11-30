Количество предложений о сдаче домов с генераторами в течение осени выросло в 6 раз – до 1 177 объявлений. Дома со скважиной в течение ноября предлагали в 3 034 объявлениях, еще в 441 предложении было указано, что квартира имеет собственный подвал.
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При этом, по данным аналитиков, объявлений об аренде жилья стало меньше на 12%, если сравнивать с началом осени.
Спрос на жилье с генераторами стремительно растет
Средняя стоимость аренды дома (площадь 50 квадратных метров) в месяц:
|Область
|С генератором
|С подвалом
|Со скважиной
|Киевская
|80 450
|55 200
|45 000
|Закарпатская
|26 000
|58 560
|18 280
|Днепропетровская
|35 950
|45 000
|14 000
|Одесская
|43 880
|29 260
|8 000
|Львовская
|25 000
|27 500
|23 700
|Ивано-Франковская
|32 910
|21 940
|20 480
А тройкой самых популярных регионов по отзывам на один загородный дом стали Закарпатская, Черниговская и Ивано-Франковская области.