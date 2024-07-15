По словам киевского риелтора Александра Крикницкого, сейчас люди просто боятся вкладывать средства во что-то очень дорогое. Если в прошлом году ситуация на рынке была еще более-менее оптимистичной, то в 2024-м – все совсем не так.

Читайте также Спрос низкий: какое жилье украинцы сейчас не хотят покупать и почему

Загородные дома сейчас не хотят покупать

По мнению риелтора, на решение людей в этом году дополнительно повлияла усиленная мобилизация.

У людей отсутствует видение четкого будущего. Украинцы боятся вкладывать средства во что-то стоящее, не имея основания под ногами. Когда нет экономического оптимизма, нет и инвестиционного потенциала. Был оптимизм в прошлом году – рынок недвижимости значительно оживился. В этом году в связи с ситуацией на фронте и новыми мобилизационными правилами превалирует пессимизм,

– отметил эксперт.

Единственное, что дает периодическое оживление на рынке – это государственные жилищные программы, которые распространяются и на частные дома.

"Выделили средства по "еОсели", "еВідновлення", по жилищным постановлениям для военных – это дало всплеск рынка и месяц сделки есть. Перестали выделять деньги – рынок затих. Июнь-июль этого года – сухие месяцы: сделок нет. Очень редко когда появится покупатель, у кого есть насущная потребность купить частный дом, но это не массовый характер", – поделился Александр Крикницкий.

К слову, больше всего покупатели сейчас ищут квартиры на нижних этажах и с готовым ремонтом.