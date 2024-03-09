За зиму количество предложений на рынке аренды Львовщины выросло на 56%, а это достаточно высокий показатель. Львовскую область обогнала только столица, потому что там количество увеличилось почти на 100%. Об этом стало известно из аналитических данных украинского маркетплейса DIM.RIA, сообщает 24 Канал.

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Какие цены на аренду жилья на Львовщине

Стоимость аренды однокомнатного жилья за зиму немного снизилась – почти на 2%. Сейчас арендовать такое жилье в среднем стоит 14 158 гривен. Снимать двухкомнатную квартиру стало дешевле на 3%. По состоянию на февраль средняя цена составляла 15 416 гривен.

Что касается аренды квартиры с тремя комнатами, то и здесь цена снизилась чуть больше чем на 3%. Средняя стоимость составляет 17 821 гривну.

Арендные цены стали выше только на четырехкомнатные квартиры, и показатель роста достаточно существенный – это +15%. По состоянию на февраль средняя стоимость составляет 30 тысяч гривен.

Средняя стоимость аренды по состоянию на февраль 2024 года / Фото DIM.RIA

Сколько стоят однокомнатные квартиры на вторичке

В Киеве средняя стоимость является наибольшей. Там вторичная однокомнатная квартира стоит около 93 072 долларов. В течение зимы цена выросла почти на 5%.

Второе место занимает Львовская область, где стоимость вторичного жилья с одной комнатой составляет 69 255 долларов. На третьем месте – Винницкая область со средней стоимостью в 52 838 долларов.

Самые низкие цены зафиксировали в Николаевской области (23 425 долларов), на Запорожье (22 962 доллара) и на Херсонщине (20 138 долларов). Очевидно, это связано с близким расположением к линии фронта и высокой частотой обстрелов.