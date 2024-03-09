За зиму кількість пропозицій на ринку оренди Львівщини зросла на 56%, а це досить високий показник. Львівську область обігнала лише столиця, бо там кількість збільшилася аж майже на 100%. Про це стало відомо з аналітичних даних українського маркетплейса DIM.RIA, повідомляє 24 Канал.

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Які ціни на оренду житла на Львівщині

Вартість оренди однокімнатного житла за зиму трішки знизилася – майже на 2%. Зараз орендувати таке житло в середньому коштує 14 158 гривень. Винаймати двокімнатну квартиру стало дешевше на 3%. Станом на лютий середня ціна становила 15 416 гривень.

Що стосується оренди квартири з трьома кімнатами, то й тут ціна знизилася трішки більше ніж на 3%. Середня вартість складає 17 821 гривню.

Орендні ціни стали вищими тільки на чотирикімнатні помешкання, і показник зростання досить суттєвий – це +15%. Станом на лютий середня вартість складає 30 тисяч гривень.

Середня вартість оренди станом на лютий 2024 року / Фото DIM.RIA

Скільки коштують однокімнатні квартири на вторинці

У Києві середня вартість є найбільшою. Там вторинна однокімнатна квартира коштує близько 93 072 доларів. Протягом зими ціна зросла майже на 5%.

Друге місце посідає Львівська область, де вартість вторинного житла з одною кімнатою становить 69 255 доларів. На третьому місці – Вінниччина із середньою вартістю в 52 838 доларів.

Найнижчі ціни зафіксували в Миколаївській області (23 425 доларів), на Запоріжжі (22 962 долари) та на Херсонщині (20 138 доларів). Очевидно, це пов'язано з близьким розташуванням до лінії фронту та високою частотою обстрілів.