Цены на аренду жилья продолжают бить рекорды: риелторы рассказали, что может изменить ситуацию

Начиная с августа цены на аренду жилья в Киеве значительно выросли и почти достигли довоенного уровня. Стоимость квартир продолжает расти и во Львове, особенно это ощутимо в сегменте 1- и двухкомнатного жилья.

Об этом свидетельствуют данные портала Rieltor.ua, пишет 24 канал. На сколько подорожало жилье в гривнах – дальше.

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Сколько можно арендовать жилье в Киеве и Львове

По данным Rieltor.ua, в сентябре средняя цена на долгосрочную аренду 1-комнатных квартир в Киеве составила 9,5 тысячи гривен. В то же время стоимость двухкомнатных квартир поднялась до 12,5 тысячи гривен. При этом в августе средняя стоимость сделки такой аренды составляла 8 тысяч гривен и 10,7 тысяч гривен соответственно.

Как изменялись цены на жилье в течение августа – сентября в Киеве / Инфографика Rieltor

Во Львове средняя стоимость аренды 1-комнатных квартир составляла рекордные 15 тысяч гривен, а 2-комнатных – 17,9 гривны. Для сравнения августовские средние арендные ставки находились на уровне 13,3 тысяч гривен и 14,5 тысяч гривен соответственно.

Как менялись цены на жилье в течение августа – сентября во Львове / Инфографика Rieltor

Рост цен в Киеве приостановится: риелторы рассказали почему

Глава Киевского городского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха отметила, что рынок жилья реагирует на войну волнами.

Как только звучат угрозы, на столичном рынке появляется напряжение: тихо, нет сделок, даже не можем сдать самое дешевое жилье, наиболее популярное среди переселенцев. Проходит неделя – все раскупают, рынок оживляется, но это только до следующего заявления,

– подчеркнула она.

По ее словам, снижение цен произошло в последние недели во всех районах столицы: как на левом, так и на правом берегу Днепра. Сейчас недвижимость можно арендовать на 15 – 20% дешевле, чем в 2021 году. К тому же с владельцами квартир можно еще торговаться.