Рынок аренды в 2024 году: когда вырастут цены и какое жилье чаще всего будут снимать украинцы

Нынешний ценовой спад и затишье на рынке аренды изменится совсем скоро. По прогнозам эксперта, снимать жилье станет дороже в период двух сезонов. Причем украинцы будут искать квартиры по определенным критериям.

Тогорные тенденции по вкусу арендаторов сохранятся и в 2024-м. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

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Цены будут расти в периоды активности арендаторов

Виктория Берещак прогнозирует, что нынешний ценовой спад и затишье на рынке аренды изменится в период большей активности арендаторов. В частности, снять квартиру станет дороже с завершением отопительного сезона и очередной тревожной зимой из-за возможного энергетического террора со стороны россиян.

То есть цены прогнозируемо вырастут весной 2024 года. Также повышение средней арендной стоимости возможно в период "высокого сезона".

Вполне вероятно, что в 2024 году при условии, что ситуация не ухудшится, будет сохраняться тенденция к возобновлению высокого сезона, поэтому в августе – сентябре и частично в октябре будет расти стоимость аренды в городах-миллионниках из-за начала бизнес-сезона и учебного процесса.

– считает Виктория Берещак.

Средний рост цен на аренду в Киеве и городах-хабах возможен в пределах 10 – 15% в зависимости от уровня спроса, а также от уровня реальной инфляции.

Что касается критериев выбора жилья, то украинцы в дальнейшем будут охотно снимать квартиры с 2 до 7 этажа, как можно дальше от энергетических, критических или военных объектов. Кроме того, в этом году сохранится тенденция на более активное арендование двух- и трехкомнатных квартир.

Самые заметные цены могут вырасти во Львове и Киеве

Экспрезидент ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита считает, что Киев и Львов станут исключительными городами, где аренда заметно возрастет весной.

"Рынок аренды будет стабильным, в большинстве городов Украины без особых изменений. Исключения станут Киев и Львов, потому что весной в этих городах может быть увеличение стоимости аренды в пределах 10% ", – считает Юрий Пита.

Это связано с тем, что в Киев активно переезжают из других областей, что обусловлено высокой деловой активностью и ростом доходов граждан. А Львов традиционно пользуется наибольшей популярностью среди других городов на Западе.