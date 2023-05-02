Возродился из пепла: в Пенсильвании продают архитектурное чудо, которое построили на руинах сарая

Дом в Пенсильвании с интересной историей недавно появился на рынке. Когда-то на его месте был сарай, который сгорел во время пожара.

Несколько десятилетий назад на месте дома стоял сарай, но он сгорел во время пожара. У тогдашнего владельца Нормана Гаффни возникла идея построить себе жилье. Он нанял архитектора Питера Болина, который сделал это, используя руины старого сарая.

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Современный дом с панорамными окнами

Теперь архитектурную жемчужину продают за 925 тысяч долларов. На территории площадью 10 соток есть фермерский дом и гостевой дом.

Питер Болин является лауреатом Золотой медали Американского института архитекторов 2010 года и спроектировал многие известные сооружения, в частности мэрию Сиэтла, магазин Apple Store на 5-й авеню в Мангеттене и комплекс соучредителя Microsoft Билла Гейтса, известный как Xanadu 2.0.

"Он достаточно хорошо продуман архитектор и дизайнер, поэтому такой хороший проект", – говорит агент по листингу Мэтт Горхем.

В доме полностью каменная и частично стеклянная стена. Он вмещает две спальни. Стена в одной из них является копией итальянского дворца 15 века.

Дизайн спальни и других комнат просто поражает / Фото Bright MLS

"Италия – это страна, которую часто посещают нынешние владельцы, продающие дом. Они хотели иметь частицу этой атмосферы в своем доме", – объясняет Горхем.

Рядом есть фермерский дом с двумя спальнями, который владельцы использовали в качестве художественной студии. Также в продаже есть сарай с небольшой квартирой.

Фермерский дом / Фото Bright MLS