Предлагаем ознакомиться с самыми распространенными антитрендамы, которые помогут вам отсеять неактуальные решения. Чтобы не допустить подобного, обращайтесь к профессионалам, которые держат руку на пульсе последних архитектурных веяний!

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Дом-коробка

Дом в форме коробки: почему не стоит строить / Фото инстаграм annaakopyandesign

Визуально такая конструкция напоминает обычную коробку, решение для которой обусловлено типичным проектом из интернета. Так делать не стоит. Ведь дом – это всегда индивидуальный подход для конкретного заказчика.

Дикий камень

Почему нельзя декорировать фасад диким камнем / Фото annaakopyandesign

Такое решение существенно испортит фасад здания, нарушая пропорции и соотношения плоскостей.

Слишком яркий фасад

Минусы ярких домов / Фото annaakopyandesign

Помните о том, что дом должен органично вписаться в окружающую среду. А оформляя его в кричащих цветах, сделать это будет невозможно.

Сплошной черный

Почему не стоит строить черные дома / Фото annaakopyandesign

Такие дома излучают мрачность. Но если ваша задача – отпугнуть прохожих, они справятся с ней "на ура".

Угловые декоративные темные элементы

Минусы темных декоративных элементов / Фото annaakopyandesign

Решение ухудшает пропорции и визуально разделяет плоскость стены.

"Не как у всех"

Слишком причудливые конструкции / Фото annaakopyandesign

Прежде чем выделиться, хорошо подумайте, стоит ли игра свеч? Если никто еще не решался на такой "вау-эффект", возможно, эффект вовсе не "вау"?

Контрастный цоколь дома

Темный контрастный цоколь: минусы решения / Фото annaakopyandesign

Решение визуально занижает дом, ухудшает пропорции и обрезает нижнюю часть.

Негармоничные пропорции дома

Почему асимметрия не подходит для частных домов / Фото annaakopyandesign

Задача архитектора – знать о принципах золотого сечения, чувствовать пропорции и сделать проект гармоничным.

Дом "с глубоким смыслом"

Странные формы зданий / Фото annaakopyandesign

Когда дом формирует странные причудливые формы, задачей зрителя становится их разгадка. И это не совсем хорошо. Каждый в таких ситуациях начинает додумывать в меру своей фантазии.