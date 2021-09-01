Предлагаем ознакомиться с самыми распространенными антитрендамы, которые помогут вам отсеять неактуальные решения. Чтобы не допустить подобного, обращайтесь к профессионалам, которые держат руку на пульсе последних архитектурных веяний!
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Дом-коробка
Дом в форме коробки: почему не стоит строить / Фото инстаграм annaakopyandesign
Визуально такая конструкция напоминает обычную коробку, решение для которой обусловлено типичным проектом из интернета. Так делать не стоит. Ведь дом – это всегда индивидуальный подход для конкретного заказчика.
Дикий камень
Почему нельзя декорировать фасад диким камнем / Фото annaakopyandesign
Такое решение существенно испортит фасад здания, нарушая пропорции и соотношения плоскостей.
Слишком яркий фасад
Минусы ярких домов / Фото annaakopyandesign
Помните о том, что дом должен органично вписаться в окружающую среду. А оформляя его в кричащих цветах, сделать это будет невозможно.
Сплошной черный
Почему не стоит строить черные дома / Фото annaakopyandesign
Такие дома излучают мрачность. Но если ваша задача – отпугнуть прохожих, они справятся с ней "на ура".
Угловые декоративные темные элементы
Минусы темных декоративных элементов / Фото annaakopyandesign
Решение ухудшает пропорции и визуально разделяет плоскость стены.
"Не как у всех"
Слишком причудливые конструкции / Фото annaakopyandesign
Прежде чем выделиться, хорошо подумайте, стоит ли игра свеч? Если никто еще не решался на такой "вау-эффект", возможно, эффект вовсе не "вау"?
Контрастный цоколь дома
Темный контрастный цоколь: минусы решения / Фото annaakopyandesign
Решение визуально занижает дом, ухудшает пропорции и обрезает нижнюю часть.
Негармоничные пропорции дома
Почему асимметрия не подходит для частных домов / Фото annaakopyandesign
Задача архитектора – знать о принципах золотого сечения, чувствовать пропорции и сделать проект гармоничным.
Дом "с глубоким смыслом"
Странные формы зданий / Фото annaakopyandesign
Когда дом формирует странные причудливые формы, задачей зрителя становится их разгадка. И это не совсем хорошо. Каждый в таких ситуациях начинает додумывать в меру своей фантазии.