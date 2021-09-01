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До теми Найпривабливіші ЖК у Києві: як вони виглядають та де розташовані

Будинок-коробка

Дім у формі коробки: чому не варто будувати / Фото інстаграм annaakopyandesign

Візуально така конструкція нагадує звичайну коробку, рішення для якої зумовлено ​​типовим проєктом з інтернету. Так робити не варто. Адже будинок – це завжди індивідуальний підхід до кожного замовника.

Дикий камінь

Чому не можна декорувати фасад диким каменем / Фото annaakopyandesign

Таке рішення істотно зіпсує фасад будинку, порушуючи пропорції та співвідношення площин.

Занадто яскравий фасад

Мінуси яскравих будинків / Фото annaakopyandesign

Пам'ятайте про те, що будинок повинен органічно вписатися в навколишнє середовище. А оформлюючи його в кричущих кольорах, зробити це буде неможливо.

Суцільний чорний

Чому не варто будувати чорні будинки / Фото annaakopyandesign

Такі будинки випромінюють похмурість. Але якщо ваша задача – відлякати перехожих, вони впораються з нею "на ура".

Кутові декоративні темні елементи

Мінуси темних декоративних елементів /Фото annaakopyandesign

Рішення погіршує пропорції та візуально розділяє площину стіни.

"Не як у всіх"

Занадто химерні конструкції / Фото annaakopyandesign

Перш ніж виділитися, добре подумайте, чи варта гра свічок? Якщо ніхто ще не наважувався на такий "вау-ефект", ймовірно, ефект зовсім не "вау"?

Контрастний цоколь будинку

Темний контрастний цоколь: мінуси рішення / Фото annaakopyandesign

Рішення візуально занижує будинок, погіршує пропорції та обрізає нижню частину.

Негармонійні пропорції будинку

Чому асиметрія не підходить для приватних будинків / Фото annaakopyandesign

Завдання архітектора – знати про принципи золотого перетину, відчувати пропорції, і зробити проєкт гармонічним.

Будинок "з глибоким сенсом"

Дивакуваті форми будинків / Фото annaakopyandesign

Коли дім формує дивні химерні форми, завданням глядача стає їх розгадка. Й це не є добре. Кожен в таких ситуаціях починає додумувати в міру своєї фантазії.