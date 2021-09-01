Пропонуємо ознайомитися з найпоширенішими антитрендами, які допоможуть вам відсіяти неактуальні рішення. Щоб не допустити подібного, звертайтеся до професіоналів, які тримають руку на пульсі останніх архітектурних віянь!
До теми Найпривабливіші ЖК у Києві: як вони виглядають та де розташовані
Будинок-коробка
Дім у формі коробки: чому не варто будувати / Фото інстаграм annaakopyandesign
Візуально така конструкція нагадує звичайну коробку, рішення для якої зумовлено типовим проєктом з інтернету. Так робити не варто. Адже будинок – це завжди індивідуальний підхід до кожного замовника.
Дикий камінь
Чому не можна декорувати фасад диким каменем / Фото annaakopyandesign
Таке рішення істотно зіпсує фасад будинку, порушуючи пропорції та співвідношення площин.
Занадто яскравий фасад
Мінуси яскравих будинків / Фото annaakopyandesign
Пам'ятайте про те, що будинок повинен органічно вписатися в навколишнє середовище. А оформлюючи його в кричущих кольорах, зробити це буде неможливо.
Суцільний чорний
Чому не варто будувати чорні будинки / Фото annaakopyandesign
Такі будинки випромінюють похмурість. Але якщо ваша задача – відлякати перехожих, вони впораються з нею "на ура".
Кутові декоративні темні елементи
Мінуси темних декоративних елементів /Фото annaakopyandesign
Рішення погіршує пропорції та візуально розділяє площину стіни.
"Не як у всіх"
Занадто химерні конструкції / Фото annaakopyandesign
Перш ніж виділитися, добре подумайте, чи варта гра свічок? Якщо ніхто ще не наважувався на такий "вау-ефект", ймовірно, ефект зовсім не "вау"?
Контрастний цоколь будинку
Темний контрастний цоколь: мінуси рішення / Фото annaakopyandesign
Рішення візуально занижує будинок, погіршує пропорції та обрізає нижню частину.
Негармонійні пропорції будинку
Чому асиметрія не підходить для приватних будинків / Фото annaakopyandesign
Завдання архітектора – знати про принципи золотого перетину, відчувати пропорції, і зробити проєкт гармонічним.
Будинок "з глибоким сенсом"
Дивакуваті форми будинків / Фото annaakopyandesign
Коли дім формує дивні химерні форми, завданням глядача стає їх розгадка. Й це не є добре. Кожен в таких ситуаціях починає додумувати в міру своєї фантазії.