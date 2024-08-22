Запомните ее: этот цветок ни в коем случае нельзя держать дома

Не все цветы можно покупать домой, какими бы красивыми они ни были. В цветах, стеблях или листьях некоторых растений может содержаться яд.

Азалию называют "цветком смерти", и такое неофициальное наименование возникло неслучайно. Все виды этого растения содержат вещество, которое вызывает отравление у людей и животных. В каких случаях яд может подействовать и действительно ли этот цветок смертельно опасен, рассказывает Недвижимость 24.

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Что известно об азалии

Этот цветок может расти практически в каждой стране, где нет суровых погодных условий. Например, по всей территории США насчитывается более 1000 видов этого растения. Меньшие, более деликатные цветы так и называют азалиями, а большие кустарниковые растения, которые сажают на улице, – рододендронами. Большинство видов теряет листья осенью, но есть и вечнозеленые азалии.

Растение очень красиво цветет. Цвет бывает розовым, белым, красным, светло-фиолетовым, оранжевым и тому подобное. Однако он, как и весь цветок, содержит опасные граянотоксины.

Азалия в период цветения / Фото Pexels

Цветок лучше не держать в доме, где есть дети или животные

Цветок не выделяет никаких токсинов в воздух. Он может попасть в организм только в случае, когда человек или животное случайно проглотят часть этого растения. По наблюдениям, пораженные ядом взрослые и дети, сначала жаловались на ощущение жжения во рту, а затем на избыток слюны.

Далее симптомы были разные, среди которых – низкое кровяное давление, ослабленный пульс, ухудшенное зрение, рвота, галлюцинации и тому подобное. Некоторые токсины расщепляются и становятся безвредными в пищеварительном тракте. Поэтому люди редко умирают от потребления азалии.

Для детей опасность больше. У них не раз возникали серьезные осложнения, включая сердечную аритмию.

Азалии токсичны для собак и кошек, хотя они реже потребляют их, чем домашний скот. Видимыми признаками того, что животное проглотило цветок является потеря аппетита, чрезмерное слюноотделение, рвота, диарея, слабость, трудности при ходьбе, вялость, тремор или судороги.

Токсичность азалии – это переоцененная проблема или нет

Хоть симптомы отравления не на шутку пугают, согласно исследованиям, "употребление азалии в умеренных количествах представляет небольшую токсическую опасность".

Американские ученые рассмотрели 152 случая проглатывания азалии, зарегистрированные в двух региональных токсикологических центрах в течение трех лет. 28 человек проглотили нектар азалии, а все остальные – листья или лепестки. У 9 пациентов развились серьезные симптомы, а у 8 они были вообще незначительными. В неотложной помощи нуждались только 9,2% пациентов, а скорая госпитализация понадобилась только одному человеку.

Итак, азалия не является "цветком смерти" в настоящем понимании этого словосочетания. Однако в доме, где живут маленькие дети или животные, лучше ее не держать, чтобы не произошел несчастный случай, когда хозяева будут отсутствовать.