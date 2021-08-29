В Бельгии создали дом-нос: как он выглядит

В Бельгии спроектировали необычное здание. Жилой дом был создан архитектурным бюро Graux & Baeyens Architecten.

Постройка своей формой напоминает нос за счет трех навесных бетонных блоков. Как оно выглядит – смотрите далее.

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Что известно о здании

Отличительная черта объекта – необычная концепция. В нем три этажа, каждый из которых представляет собой треугольный бетонный навес острием вверх. Следующая площадка немного отодвинута назад. Из-за этого создается носовидная форма. В здании – огромные окна и террасы, с которых открывается невероятный вид.

Из дома открывается красивый вид / Фото dezeen

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Что есть на территории и в доме

На первом этаже есть место для парковки автомобиля и велосипедов. Внутри дома расположена кухня, обеденная зона с выходом на балкон, гостиная с камином, ванная комната и гардеробная. На верхних этажах также есть ванные комнаты, спальни, рабочий кабинет и кладовая.

Примечательно, что для этого проекта специально разработали фурнитуру и предметы декора.

Как выглядит дом-нос / Фото Dezeen: