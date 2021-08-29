Споруда своєю формою нагадує ніс через три навісні бетонні блоки. Як вона виглядає – дивіться далі.
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Що відомо про будівлю
Відмітна риса об'єкта – незвичайна концепція. У ньому три поверхи, кожен з яких являє собою трикутний бетонний навіс вістрям вгору. наступний майданчик трохи відсунутий назад. Через це створюється носовидна форма. У будівлі – величезні вікна та тераси, з яких відкривається неймовірний вид.
З будинку відкривається гарний вид / Фото dezeen
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Що є на території та у будинку
На першому поверсі є місце для парковки автомобіля і велосипедів. Всередині будинку розташована кухня, обідня зона з виходом на балкон, вітальня з каміном, ванна кімната і гардеробна. На верхніх поверхах також є ванні кімнати, спальні, робочий кабінет і комора.
Як виглядає будинок-ніс / Фото Dezeen: