Споруда своєю формою нагадує ніс через три навісні бетонні блоки. Як вона виглядає – дивіться далі.

Цікаво Люди в усьому світі масово переїжджають: з чим це пов'язано

Що відомо про будівлю

Відмітна риса об'єкта – незвичайна концепція. У ньому три поверхи, кожен з яких являє собою трикутний бетонний навіс вістрям вгору. наступний майданчик трохи відсунутий назад. Через це створюється носовидна форма. У будівлі – величезні вікна та тераси, з яких відкривається неймовірний вид.

З будинку відкривається гарний вид / Фото dezeen

Важливо Проблеми з паркуванням у Києві: чому забудовники неохоче будують паркінги

Що є на території та у будинку

На першому поверсі є місце для парковки автомобіля і велосипедів. Всередині будинку розташована кухня, обідня зона з виходом на балкон, вітальня з каміном, ванна кімната і гардеробна. На верхніх поверхах також є ванні кімнати, спальні, робочий кабінет і комора.

Примітно, що для цього проєкту спеціально розробили фурнітуру та предмети декору.

Як виглядає будинок-ніс​ / Фото Dezeen: