В бельгийском городе-призраке начнут продавать недвижимость, которая простаивала годами

Бельгийские власти планируют возобновить полноценное течение жизни в городе-призраке Дул, расположенном вблизи Антверпена. Сейчас здесь разрешили покупать недвижимость.

Зажатый между портом Антверпена и атомной электростанцией город Дул стал магнитом для туристов, исследующих города-призраки. Полиция регулярно патрулирует, чтобы предотвратить проникновение вандалов в заброшенные дома.

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О том, что раньше здесь бурлила жизнь напоминает только кафе, расположенное рядом с ветряной мельницей XVII века и церковь.

История города



В бельгийском городе-призраке начнут продавать недвижимость, простаивающую годами / Фото medium

Когда в 90-х власти решили расширить Антверпенский порт за счет этого городка, люди, рожденные здесь, получили указание продать свою недвижимость государству и уехать. Тогда в Дуле проживало более тысячи человек. Через 4 года их осталось всего 200. А теперь – 21.

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В то время как большинство жителей переехало в другое место, коренные обитатели остались здесь, чтобы отстоять право на свою недвижимость. Именно они активно продвигали уличное искусство, которым сегодня расписано большинство фасадов построек.



В бельгийском городе-призраке начнут продавать недвижимость, простаивающую годами / Фото brusselstimes

Учитывая важность порта для экономики Бельгии, эта кампания казалась обреченной. Фламандское региональное правительство запретило людям переезжать в Дул, а вандализм делал это место все более опасным для населения.

Однако в 2016 году Верховный суд Бельгии отклонил план расширения порта, поскольку стало ясно, что он угрожает экологическому балансу реки Шельда.

В конце 2021 года власти таки приняли решение. Порт будут строить, но вдвое меньше. Это позволит уберечь здания от сноса. Параллельно власти обещают организовать поэтапное заселение людей.



В бельгийском городе-призраке начнут продавать недвижимость, простаивающую годами / Фото medium

Право на выкуп недвижимости здесь имеют прежде всего те, кому она принадлежала. Надежд на то, что в Дуле снова будут жить более тысячи человек, бельгийские власти не лелеют, ведь рядом круглосуточно будет работать контейнерный парк порта. Однако, вероятно, именно в Дуле появится самая бюджетная бельгийская недвижимость.