В Ивано-Франковске волонтеры обустроили комфортное жилье для 140 переселенцев

В Ивано-Франковске открыли еще одно временное жилье для 140 вынужденных переселенцев. Жители могут проживать здесь бесплатно до четырех лет.

Об этом рассказал городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он подчеркнул, что ревитализацию помещения бывшего детского сада реализовали в рамках проекта "Ко-Хаты".

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Как выглядит жилье для переселенцев

Над ремонтными работами работали волонтеры из MetaLab в сотрудничестве с властями, украинскими и международными фондами и организациями. Польская сторона обеспечила необходимый инвентарь и технику, закупила кухонное оборудование (холодильники, электроплиты, электрические чайники), а также бытовую технику (стиральные машины, сушильные машины), бойлеры, переносные обогреватели.



Польская сторона обеспечила временное проживание техникой / Фото фейсбук Руслан Марцинков



Всего здесь сможет проживать 140 человек / Фото фейсбук Руслан Марцинков

Жилье для переселенцев обустроили в здании бывшего детсада на улице Степана Бандеры. Дом под общежитие для переселенцев предоставил Ивано-Франковский городской совет.

С началом полномасштабного вторжения России наши учебные заведения стали местом временного пребывания для людей, вынужденных бежать от жестокой войны. Многие вынуждены были проживать в Лицее 10. Спасибо волонтерам за то, что сегодня эти люди поселились в помещении временного убежища, где для них созданы комфортные условия проживания,

– написал Марцинков.

Люди имеют право здесь жить бесплатно четыре года. Также им не нужно платить за коммунальные услуги.

Как выглядит временное помещение для переселенцев в Ивано-Франковске / Фото фейсбук Руслан Марцинков