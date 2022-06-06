METALAB присоединились к волонтерской инициативе "Второй дом ИФ" и приступили к работе над пилотом проекта "Ко-Хаты". Первой целью стало восстановление четвертого этажа заброшенного общежития ИФНТУНГ. Пока сюда заселились первые 50 переселенцев со всей Украины.

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О запуске проекта

Как рассказывает команда, после первого потока приехавших в Ивано-Франковск переселенцев стало очевидно, что в городе есть проблема с жильем для долгосрочного поселения.

Чтобы решить ее, мы начали искать варианты построек, которые можно отремонтировать, вместо того, чтобы сооружать новые. Это позволяет создавать квартиры довольно быстро и эффективно с точки зрения расходов, и при этом делать его качественным, комфортным и интегрированным в город.

– рассказывает Анна Пашинская, соучредительница проекта "Ко-Хаты".



METALAB запустила инициативу "Ко-Дома" / Фото инстаграм metalab.if

По ее словам, в марте команда познакомилась с инициативой "Второй дом ИФ" из Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа. Именно общежитие учебного заведения, которое более пяти лет пустовало, стало пилотным проектом объединения.

Как отмечают на сайте, METALAB вместе с партнерами присоединился к проекту, чтобы поддержать команду архитектурно-градостроительной экспертизой, а также собрать бюджет на ремонт и меблировку.

Мы почувствовали, что здесь может быть полезна наша экспертиза по созданию удобных частных и публичных пространств, дизайна, круговой экономики. Так что приобщились и это стало пилотом проекта "Ко-Дома",

– добавляет Пашинская.

Ремонт во франковском общежитии



Команда начала ремонт общежития, которое более пяти лет пустовало / Фото инстаграмм metalab.if

Команда взялась за обустройство 4 этажа. Пилотный проект имеет 80 номеров. Кроме частных помещений в отремонтированном общежитии будут также помещения общего пользования – столовая, детская комната, рабочая зона, коридоры, холл, санузлы, складские помещения.

"Мы уже привлекли к ремонтным работам нескольких будущих жителей пространства. Так они могут принимать непосредственное участие в создании убежища. Кроме того, мы работаем над тем, привлечь переселенцев в социальную и трудовую жизнь университета", – рассказали урбанисты.



Сейчас команда "Ко-Дома" восстанавливает помещение бывшей гостиницы / Фото инстаграмм metalab.if

В соцсетях проекта отмечают, что команда "Ко-Хаты" начинает восстановление помещения, в котором раньше была гостиница.

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