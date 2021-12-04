Портал Finance собрал всю необходимую информацию о том, кто и при каких условиях может стать владельцем социального жилья. Рассказываем, что для этого нужно.
Читайте Справедливость победила, – девелопер прокомментировал изменения в "ресурсном" законопроекте 5600
Социальное жилье в Украине: кто имеет право
Сегодня в Украине существуют 2 очереди:
- те, кто имеет право на внеочередное получение жилья;
- те, кто просто имеет право на получение "квадратов".
Из-за обилия людей в обеих очередях сроки выдачи "ключей" растягиваются на долгое время. Так, внеочередники могут ожидать до 15 лет. У граждан, ожидающих улучшения жилищных условий, этот срок удваивается.
Выходит, что у украинцев действительно есть возможность стать на учет и получить место в очереди, но перспектива получить жилье достаточно эфемерна.
Как стать в очередь
Как получить социальное жилье / Фото biz417
Чтобы получить место в очереди на бесплатное жилье, те, кто нашел себя в перечне выше, должны соответствовать одному из следующих условий:
- будущее жилье будет единственным местом проживания. Кандидат на жилье проживает и зарегистрирован в определенном населенном пункте не менее 5 лет,
- семьи живут там, где на каждого нет определенного законом количества квадратных метров, или они вообще не имеют недвижимости;
- семья имеет среднемесячный доход, меньше средней стоимости аренды жилья в населенном пункте проживания или совокупный доход всех членов семьи ниже прожиточного (2393 гривен на взрослого);
- вынужденный переезд из Луганской и Донецкой областей в результате вооруженной агрессии РФ. И в то же время у них нет жилья на оккупированной территории в результате его уничтожения.
Семью признают несостоятельной, если общая сумма доходов меньше, чем нужно для покупки жилья с метражом, достаточным всем членам семьи или в ипотеке. Цифра включает прибыль всех членов семьи, умноженную на максимальный срок ожидания жилья, а также стоимость всего принадлежащего каждому имущества.
Доходом могут стать все возможные поступления: от заготовки грибов и продажи охотничьей добычи до всех типов вознаграждений, материальных пособий, пенсии, зарплат, доходов от акций, сдачи недвижимого имущества в аренду, продажи продуктов с собственного участка. При оценке имущества учитывается недвижимость, транспорт, антиквариат, ювелирные изделия, паи, вклады в банках. Словом, все, чем владеет каждый член семьи.
Общий доход должен быть на том же уровне или меньше в течение всего срока пребывания в очереди. Если цифра увеличится, кандидат на жилье исключается из списков.
Если лицо или семья искусственно привели к ухудшению условий проживания или утаили настоящие доходы, то они не могут быть внесены в список кандидатов. То же касается и тех, кто трудоспособен, но не занимается общественно полезным трудом.