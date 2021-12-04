Портал Finance зібрав усю необхідну інформацію щодо того хто і за яких умов може стати власником соціального житла. Розповідаємо, що для цього потрібно.

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Соціальне житло в Україні: хто має право

Сьогодні в Україні існують 2 черги:

ті, що мають право на позачергове отримання житла;

ті, хто просто має право на отримання "квадратів".

Через велику кількість людей в обох чергах терміни видачі "ключів" розтягуються на довгий час. Так, позачерговики можуть очікувати до 15 років. У громадян, які очікують на покращення житлових умов, цей термін подвоюється.

Виходить, що в українців й справді є можливість стати на облік та отримати місце у черзі, але перспектива отримати житло досить ефемерна.

Як стати в чергу

Як отримати соціальне житло / Фото biz417

Щоби отримати місце у черзі на безплатне житло, ті, хто знайшов себе у переліках вище, мають відповідати одній з наступних умов:

майбутне житло буде єдиним місцем для проживання. Кандидат на житло мешкає та зареєстрований у певному населеному пункті не менше 5 років,

сім’ї мешкають там, де на кожного немає визначеної законом кількості квадратних метрів, або вони загалом не мають нерухомості;

сім’я має середньомісячний дохід, менший за середню вартість оренди житла у населеному пункті проживання або сукупний дохід усіх членів сім’ї нижчий за прожитковий (2393 гривень на дорослого);

вимушений переїзд з Луганської та Донецької областей внаслідок збройної агресії РФ. І водночас вони не мають житла на окупованій території внаслідок його знищення.

Зверніть увагу! Одна з найголовніших умов – низький рівень прибутку.

Сім’ю визнають незаможною, якщо загальна сума доходів менша, ніж потрібно для купівлі житла з метражем, достатнім усім членам сім’ї або в іпотеку. Цифра включає прибуток усіх членів родини, що помножений на максимальний термін очікування житла, а також вартість усього майна, що належить кожному.

Доходом можуть стати усі можливі надходження: від заготівлі грибів і продажу мисливської здобичі до усіх типів винагород, матеріальних допомог, пенсії, зарплат, доходів від акцій, здачі нерухомого та рухомого майна в оренду, продажу продуктів з власної ділянки. При оцінці майна враховується нерухомість, транспорт, антикваріат, ювелірні вироби, паї, вклади в банках. Словом, усе чим володіє кожен член родини.

Загальний дохід має бути на тому ж рівні або менше протягом усього терміну перебування в черзі. Якщо цифра збільшиться, кандидата на житло виключають зі списків.

Якщо особа чи сім’я штучно призвели до погіршення умов проживання або приховали справжні прибутки, то вони не можуть бути внесені у список кандидатів. Те саме стосується і тих, хто є працездатним, але не займається суспільно корисною працею.