Бесплатное жилье для украинцев: кто и при каких условиях может стать владельцем

Право на жилье закреплено в Конституции Украины. Но бесплатно получить недвижимость от государства могут только лишь те, кто подпадает под определенные условия.

Портал Finance собрал всю необходимую информацию о том, кто и при каких условиях может стать владельцем социального жилья. Рассказываем, что для этого нужно.

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Социальное жилье в Украине: кто имеет право

Сегодня в Украине существуют 2 очереди:

те, кто имеет право на внеочередное получение жилья;

те, кто просто имеет право на получение "квадратов".

Из-за обилия людей в обеих очередях сроки выдачи "ключей" растягиваются на долгое время. Так, внеочередники могут ожидать до 15 лет. У граждан, ожидающих улучшения жилищных условий, этот срок удваивается.

Выходит, что у украинцев действительно есть возможность стать на учет и получить место в очереди, но перспектива получить жилье достаточно эфемерна.

Как стать в очередь

Как получить социальное жилье / Фото biz417

Чтобы получить место в очереди на бесплатное жилье, те, кто нашел себя в перечне выше, должны соответствовать одному из следующих условий:

будущее жилье будет единственным местом проживания. Кандидат на жилье проживает и зарегистрирован в определенном населенном пункте не менее 5 лет,

семьи живут там, где на каждого нет определенного законом количества квадратных метров, или они вообще не имеют недвижимости;

семья имеет среднемесячный доход, меньше средней стоимости аренды жилья в населенном пункте проживания или совокупный доход всех членов семьи ниже прожиточного (2393 гривен на взрослого);

вынужденный переезд из Луганской и Донецкой областей в результате вооруженной агрессии РФ. И в то же время у них нет жилья на оккупированной территории в результате его уничтожения.

Одно из главных условий – низкий уровень прибыли.

Семью признают несостоятельной, если общая сумма доходов меньше, чем нужно для покупки жилья с метражом, достаточным всем членам семьи или в ипотеке. Цифра включает прибыль всех членов семьи, умноженную на максимальный срок ожидания жилья, а также стоимость всего принадлежащего каждому имущества.

Доходом могут стать все возможные поступления: от заготовки грибов и продажи охотничьей добычи до всех типов вознаграждений, материальных пособий, пенсии, зарплат, доходов от акций, сдачи недвижимого имущества в аренду, продажи продуктов с собственного участка. При оценке имущества учитывается недвижимость, транспорт, антиквариат, ювелирные изделия, паи, вклады в банках. Словом, все, чем владеет каждый член семьи.

Общий доход должен быть на том же уровне или меньше в течение всего срока пребывания в очереди. Если цифра увеличится, кандидат на жилье исключается из списков.

Если лицо или семья искусственно привели к ухудшению условий проживания или утаили настоящие доходы, то они не могут быть внесены в список кандидатов. То же касается и тех, кто трудоспособен, но не занимается общественно полезным трудом.