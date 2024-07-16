Как сочетать бежевый и красный: 5 лучших идей с этой трендовой комбинацией

Красный и бежевый считают одним из самых классических сочетаний для интерьера. Это два теплых тона, которые естественно дополняют друг друга, и уместны как в сдержанных, так и в максималистских дизайнах.

От насыщенных томатно-красных до глубоких винных тонов – красный сейчас является настоящим трендом. Если он правильно сбалансирован с бежевым, то это значительно мягче и приятнее сочетание, чем красный с белым.

Обратите внимание Какого цвета диван выбрать: 7 трендовых оттенков 2024 года

Найдите интересные красно-бежевые обои

Угол традиционной спальни с красно-бежевыми обоями / Фото Peter Dunham

"Как и удачный брак, бежевый цвет смягчает красный, а красный оживляет бежевый. Это идеальный баланс", – говорит автор дизайна традиционной гостиной Питер Данэм.

Добавьте красный с помощью картин

Бежевое крыльцо с яркими картинами / Фото Nadia Watts Interior Design

"Красный делает все ярким, поэтому его прекрасно использовать с бежевым. Основные цвета, включая красный, добавляют простоты и современности бежевой цветовой палитре", – уверяет автор этого дизайна Надежда.

Выберите темно-красные детали для бежевой спальни

Успокаивающая спальня с темно-красным пледом и подушкой / Фото Blackberry Farm Design

Сочетание красного и бежевого тоже может быть изящным. Если вас привлекают менее насыщенные оттенки, остановитесь на глубоких, приглушенных тонах красного, которые не будут перегружать пространство, но добавят тепла и глубины, как в этой спальне.

Добавьте драматизма в нейтральную гостиную с ярко-красным

Интересная гостиная с красным креслом и принтованным декором / Фото Grey Walker Interiors

В этой гостиной ярко-красное акцентное кресло наполняет комнату энергией и подчеркивает многослойные бежевые тона на ковре, диванах и стенах.

Для бежевой кухни выберите красную мебель

Кухня с деревянным столом и скамейкой с красным покрытием / Фото Inuti Design

Нейтральные кухни очень популярны, но эти "социальные комнаты" должны иметь хоть какую-то яркую изюминку. Она обеспечит ощущение тепла и привлекательности, например лавка, обитая красной узорчатой, на фото выше.