Инвестировать в недвижимость следует, если не для заработка, то для сохранения проинвестированных средств. Но как выбрать объект инвестирования и как надежно вложить – рассказывает юрист в сфере недвижимости Владимир Копоть.

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Советы по безопасному инвестированию в недвижимость

Для начала каждому инвестору следует изучить и проанализировать предложения на рынке недвижимости, проверить все необходимые документы и договоры, поинтересоваться схемой финансирования и убедиться в легитимности средств для инвестирования. Казалось бы ничего нового. Но на самом деле треть сделок по инвестированию срывается из-за того, что инвестор не может подтвердить у банка происхождение своих средств.

Вот что обязательно нужно проанализировать:

тип объекта недвижимости (новостройка, вторичное жилье или склад и т.п.). От этого зависит пакет документов, их содержание и количество;

(новостройка, вторичное жилье или склад и т.п.). От этого зависит пакет документов, их содержание и количество; наличие имущественных прав на объект недвижимости, количество владельцев . Инвестор должен убедиться, что объект продает принадлежащий владелец недвижимости со всеми правами на отчуждение;

. Инвестор должен убедиться, что объект продает принадлежащий владелец недвижимости со всеми правами на отчуждение; наличие запретов, арестов, ипотек . В таких условиях существует риск появления прав третьих лиц на объект недвижимости;

. В таких условиях существует риск появления прав третьих лиц на объект недвижимости; условия договора и схемы привлечения финансирования . Именно условия договора могут сделать невозможным получение ожидаемой прибыли, даже при наличии всех прав и разрешений;

. Именно условия договора могут сделать невозможным получение ожидаемой прибыли, даже при наличии всех прав и разрешений; разрешения на строительство . Без наличия документов-разрешений ни одно инвестирование не состоится;

. Без наличия документов-разрешений ни одно инвестирование не состоится; налоговая нагрузка. Инвестор всегда должен помнить об уплате налогов после продажи объекта.

Прислушавшись к советам эксперта, вы не только надежно инвестируете в недвижимость, но и умножите капитал.

Сколько лет нужно экономить, чтобы приобрести жилье в стране Европы

Согласно последнему отчету Deloitte Property Index 2023, наименее доступной европейской страной с точки зрения стоимости приобретения собственного жилья является Словакия. Чтобы купить там жилье, нужно полностью откладывать свою зарплату в течение 14,1 лет.

Легче всего заработать на квартиру в Бельгии и Норвегии, несмотря на то, что цены там достаточно высокие. Откладывать на жилье следует 4,3 и 4,7 года соответственно. В Польше, где с начала войны проживает очень много украинцев, люди вынуждены экономить 8,1 года.