Інвестувати в нерухомість варто, якщо не для заробітку, то для збереження проінвестованих коштів. Але як обрати об'єкт інвестування та як надійно вкласти – розповідає юрист у сфері нерухомості Володимир Копоть.

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Поради щодо безпечного інвестування в нерухомість

Для початку кожному інвестору варто вивчити та проаналізувати пропозиції на ринку нерухомості, перевірити всі необхідні документи і договори, поцікавитися схемою фінансування та пересвідчитися в легітимності коштів для інвестування. Здавалося б, нічого нового. Та насправді третина угод з інвестування зривається через те, що інвестор не може підтвердити в банку походження своїх коштів.

Ось що обов'язково треба проаналізувати:

тип об'єкта нерухомості (новобудова, вторинне житло чи склад тощо). Від цього залежить пакет документів, їхній зміст і кількість;

(новобудова, вторинне житло чи склад тощо). Від цього залежить пакет документів, їхній зміст і кількість; наявність майнових прав на об'єкт нерухомості, кількість власників . Інвестор має переконатися, що об'єкт продає належний власник нерухомості з усіма правами на відчуження;

. Інвестор має переконатися, що об'єкт продає належний власник нерухомості з усіма правами на відчуження; наявність заборон, арештів, іпотек . За таких умов існує ризик появи прав третіх осіб на об'єкт нерухомості;

. За таких умов існує ризик появи прав третіх осіб на об'єкт нерухомості; умови договору та схеми залучення фінансування . Саме умови договору можуть унеможливити отримання очікуваного прибутку, навіть за наявності всіх прав і дозволів;

. Саме умови договору можуть унеможливити отримання очікуваного прибутку, навіть за наявності всіх прав і дозволів; дозволи на будівництво . Без наявності документів-дозволів жодне інвестування не відбудеться;

. Без наявності документів-дозволів жодне інвестування не відбудеться; податкове навантаження. Інвестор завжди має пам'ятати про сплату податків після продажу об'єкта.

Дослухавшись до порад експерта, ви не лише надійно інвестуєте в нерухомість, а й примножите капітал.

Скільки років треба заощаджувати, щоб придбати житло в країні Європи

Згідно з останнім звітом Deloitte Property Index 2023, найменш доступною європейською країною з точки зору вартості придбання власного житла є Словаччина. Щоб купити там житло, треба повністю відкладати свою зарплату протягом 14,1 року.

Найлегше заробити на квартиру в Бельгії та Норвегії, попри те, що ціни там досить високі. Відкладати на житло треба 4,3 і 4,7 року відповідно. У Польщі, де з початку війни проживає дуже багато українців, люди змушені заощаджувати 8,1 року.