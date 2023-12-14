Как безопасно инвестировать в недвижимость: обязательно выясните это перед заключением сделки
Источник:Mind
Многие считают, что инвестиции в недвижимость как были, так и остаются самым безопасным активом. Правда, в этом есть, но при условии, если все сделать правильно.
Инвестировать в недвижимость следует, если не для заработка, то для сохранения проинвестированных средств. Но как выбрать объект инвестирования и как надежно вложить – рассказывает юрист в сфере недвижимости Владимир Копоть.
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Советы по безопасному инвестированию в недвижимость
Для начала каждому инвестору следует изучить и проанализировать предложения на рынке недвижимости, проверить все необходимые документы и договоры, поинтересоваться схемой финансирования и убедиться в легитимности средств для инвестирования. Казалось бы ничего нового. Но на самом деле треть сделок по инвестированию срывается из-за того, что инвестор не может подтвердить у банка происхождение своих средств.
Вот что обязательно нужно проанализировать:
- тип объекта недвижимости (новостройка, вторичное жилье или склад и т.п.). От этого зависит пакет документов, их содержание и количество;
- наличие имущественных прав на объект недвижимости, количество владельцев. Инвестор должен убедиться, что объект продает принадлежащий владелец недвижимости со всеми правами на отчуждение;
- наличие запретов, арестов, ипотек. В таких условиях существует риск появления прав третьих лиц на объект недвижимости;
- условия договора и схемы привлечения финансирования. Именно условия договора могут сделать невозможным получение ожидаемой прибыли, даже при наличии всех прав и разрешений;
- разрешения на строительство. Без наличия документов-разрешений ни одно инвестирование не состоится;
- налоговая нагрузка. Инвестор всегда должен помнить об уплате налогов после продажи объекта.
Прислушавшись к советам эксперта, вы не только надежно инвестируете в недвижимость, но и умножите капитал.
Сколько лет нужно экономить, чтобы приобрести жилье в стране Европы
Согласно последнему отчету Deloitte Property Index 2023, наименее доступной европейской страной с точки зрения стоимости приобретения собственного жилья является Словакия. Чтобы купить там жилье, нужно полностью откладывать свою зарплату в течение 14,1 лет.
Легче всего заработать на квартиру в Бельгии и Норвегии, несмотря на то, что цены там достаточно высокие. Откладывать на жилье следует 4,3 и 4,7 года соответственно. В Польше, где с начала войны проживает очень много украинцев, люди вынуждены экономить 8,1 года.