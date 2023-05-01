Сводящий с ума дизайн: как выглядит неудачная ванная комната

Иногда желание расширить пространство или воплотить оригинальную идею толкает владельцев недвижимости на безумные поступки.

Так случилось и с владельцем дома в Кернсе. Он придумал оригинальный дизайн для ванной комнаты, но что-то пошло не так.

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Ванная комната, которая сводит с ума

На рынке недвижимости появилось новое сокровище с интересной изюминкой – оригинальной ванной комнатой. Трехэтажный дом расположился по адресу Sydney St, 45, Bayview Heights. Новым владельцам и гостям резиденции он гарантирует уникальный психоделический опыт.

А все из-за оригинального подхода к дизайну крошечной ванной. Кажется, хозяева хотели визуально расширить границы, так что почти все стены украшены зеркалами. Следовательно, комната превратилась в воронку, найти выход из которой не так уж легко. Усиливают атмосферу растерянности жалюзи, украшение золотом и ванна из черного мрамора.



Удивительная ванная комната / Фото Realestate

Большой семейный дом площадью 1600 квадратных метров расположен на холме, поэтому с него открываются невероятные виды. Здесь и несколько спален, и офис, и паркинг на 5 автомобилей. Также в особняке есть система безопасности, трехфазное питание и генератор, который может питать весь дом.



Одна из комнат дома / Фото Realestate

Терраса с невероятным видом / Фото Realestate



Семейный дом / Фото Realestate