Хотя современные дома середины века имеют общие черты, например оригинальные открытые планы этажей, чистые линии и панорамные окна, каждое жилье отличается. Предлагаем рассмотреть 5 домов, цена которых не превышает 600 тысяч долларов. Один стоит даже 300 тысяч долларов.

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Лас-Вегас, Невада

Цена: 539 999 долларов

Дом площадью 1720 квадратных футов с тремя спальнями и двумя ванными комнатами. На дворе обустроен бассейн.

Дом за 540 тысяч долларов / Фото Realtor

Карнеги, Пенсильвания

Цена: 565 тысяч долларов

Сохранившийся современный дом 1976 года имеет типичный открытый план этажа, пол из итальянской плитки и нестандартный каменный камин в стиле середины века. Он включает три спальни и две ванные комнаты.



Дом с тремя спальнями / Фото Realtor

Талса, Оклахома

Цена: 549 тысяч долларов

Немногие дома столь же интересны внутри, как снаружи. Этот дом с тремя спальнями и тремя ванными комнатами. Среди особенностей мозаичные полы, двусторонний камин, панорамные и мансардные окна.

Обновленный дом с хорошим интерьером / Фото Realtor

Гаррисон Тауншип, Огайо

Цена: 310 тысяч долларов

Дом расположен на обособленной вершине холма примерно в 12 милях от Дейтона. Он вмещает четыре спальни и три ванных комнаты.

Особенно интересна планировка со всеми четырьмя спальнями, кухней и большой открытой комнатой на основном уровне. На нижнем уровне есть подсобные помещения, большое развлекательное пространство с баром и прачечная.

Хороший дом по дешевой цене / Фото Realtor

Доравилл, Джорджия

Цена: 595 тысяч долларов

Этот дом площадью 1968 квадратных футов с тремя спальнями и двумя ванными комнатами идеален для отдыха. Здесь также есть три патио, где можно хорошо провести время с родными или друзьями.

Идеальный дом для отдыха / Фото Realtor