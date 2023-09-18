Это очень красиво: 5 цветов, которые отлично сочетаются с бирюзовым
Источник:Homes & Gardens
Бирюзовый – отличный оттенок, который, безусловно, стоит рассмотреть, когда вы планируете следующий ремонт. Смелый и умеренно яркий, он придаст изюминку любому нейтральному пространству.
"Для меня дом должен быть наполнен идеями ярких цветов комнаты, такими как бирюзовый цвет и смелые узоры, поскольку они придают индивидуальности и создают пространство, которое действительно ваше", – говорит специалист Эмма Детердинг.
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Лучшие эксперты по дизайну интерьера назвали 5 цветов, которые будут идеальной парой бирюзовой.
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