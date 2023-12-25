Без лишних затрат: какие незначительные обновления мгновенно улучшат интерьер вашего дома

Время от времени полезно немного сменить интерьер в доме, чтобы стало уютно и свежо. Для этого вам не стоит тратить много денег и времени, ведь даже маленькие детали влияют на вид всего дома.

Дизайнеры называют такие незначительные обновления "легкими победами". Вот пример трех таких улучшений, требующих минимума усилий и затрат.

Обратите внимание Защитные сооружения в новостройках: повлияют ли укрытие на стоимость квартир и сроки сдачи объекта

Разложите новые подушки и мягкие пледы

Не стоит недооценивать силу подушек и пледов, чтобы придать интерьеру новый облик. Дизайнеры говорят, что с помощью таких деталей зрительно объединяют стиль всех комнат.

Если вы давно не заменяли подушки, то они уж точно старые и нуждаются в обновлении. В холодное время на диванах и мягких креслах разложите пледы. Такая маленькая деталь мгновенно сделает жилье более уютным.

Бархатные и льняные подушки разных оттенков / Фото Bungalow DK

Повешайте любимые произведения искусства

У вас может быть мебель с красивым дизайном, выразительное покрытие пола и роскошные люстры, но если стены пустые – интерьер будет незавершенным. Это раньше дизайн в минималистском стиле был в тренде, но теперь людям надоели ограничения в декоре.

Картины особенно прекрасны в семейных гостиных или кухнях-столовых. Они придают роскошь и элегантность. Сейчас картины все чаще вешают в ванных комнатах и перечеркивают традиционную схему дизайна.

Гостиная с ярким плакатом и темно-синим диваном / Фото Nick Smith

Замените старые ковры на новые

Ковры, как и картины, являются произведениями искусства, но для декорирования полов. Если вы давно не меняли ковры, то пора об этом позаботиться. Существует очень много разных вариантов, но сейчас трендовыми снова становятся именно винтажные покрытия с принтами.

Светло-серый коридор с ярким ковром в винтажном стиле / Фото Cloth & Kind