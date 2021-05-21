Но для того чтобы бюджетно сделать ремонт и не выйти за рамки своих финансовых возможностей, нужно составить план. Что именно в нем должно быть рассказала дизайнер интерьера Анастасия Титова.

Читайте Вторичное жилье: 13 минусов, которые нужно знать до покупки

Что должен включать план для начала ремонта

Четкая планировка жилья . Она должна включать точную расстановку мебели.

. Она должна включать точную расстановку мебели. Конкретная сантехника , расположение торшеров и светильников, розеток, выключателей, кондиционеров и пр.

, расположение торшеров и светильников, розеток, выключателей, кондиционеров и пр. Укажите места, где будут счетчики, бойлеры , трансформаторы, LED-ленты и пр.

, трансформаторы, LED-ленты и пр. Дверные проемы должны быть обозначены с шириной и направлением открывания дверей.

должны быть обозначены с шириной и направлением открывания дверей. Отделочные материалы для всех комнат и помещений с указанием этапов работ.

для всех комнат и помещений с указанием этапов работ. Стиль интерьера с визуализацией.

визуализацией. Примерная смета материалов, комплектующих, работ и сроки выполнения.

Визуализация – один из пунктов плана / Фото pinterest

Интересно В центре Киева хотят построить самый высокий небоскреб в столице: разгорелся скандал

Вся эта ценная информация должна быть собранна в одном месте, и всегда быть в быстром доступе. Это может быть блокнот, папка с распечатанными материалами, электронный файл, как кому удобно,

– подчеркнула Анастасия Титова.

Пошаговый план с указанием всех нюансов позволит не отклоняться от намеченных процессов и сэкономить денежные средства во время ремонта, а также поможет в общении со строительной бригадой, которая будет уточнять каждую мелочь и деталь.

Обязательно определитесь со стилем, в котором будет выполнен интерьер / Фото pinterest