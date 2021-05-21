Но для того чтобы бюджетно сделать ремонт и не выйти за рамки своих финансовых возможностей, нужно составить план. Что именно в нем должно быть рассказала дизайнер интерьера Анастасия Титова.
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Что должен включать план для начала ремонта
- Четкая планировка жилья. Она должна включать точную расстановку мебели.
- Конкретная сантехника, расположение торшеров и светильников, розеток, выключателей, кондиционеров и пр.
- Укажите места, где будут счетчики, бойлеры, трансформаторы, LED-ленты и пр.
- Дверные проемы должны быть обозначены с шириной и направлением открывания дверей.
- Отделочные материалы для всех комнат и помещений с указанием этапов работ.
- Стиль интерьера с визуализацией.
- Примерная смета материалов, комплектующих, работ и сроки выполнения.
Визуализация – один из пунктов плана / Фото pinterest
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Вся эта ценная информация должна быть собранна в одном месте, и всегда быть в быстром доступе. Это может быть блокнот, папка с распечатанными материалами, электронный файл, как кому удобно,
– подчеркнула Анастасия Титова.
Пошаговый план с указанием всех нюансов позволит не отклоняться от намеченных процессов и сэкономить денежные средства во время ремонта, а также поможет в общении со строительной бригадой, которая будет уточнять каждую мелочь и деталь.
Обязательно определитесь со стилем, в котором будет выполнен интерьер / Фото pinterest