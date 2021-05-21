Але для того щоб бюджетно зробити ремонт і не вийти за рамки своїх фінансових можливостей, потрібно скласти план. Що саме в ньому має бути розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Титова.

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Що має включати план для початку ремонту

Чітке планування житла . Воно має включати точну розстановку меблів.

. Воно має включати точну розстановку меблів. Конкретна сантехніка, розташування торшерів і світильників, розеток, вимикачів, кондиціонерів та ін.

розташування торшерів і світильників, розеток, вимикачів, кондиціонерів та ін. Вкажіть місця, де будуть лічильники, бойлери, трансформатори, LED-стрічки та аналогічні.

трансформатори, LED-стрічки та аналогічні. Дверні прорізи мають бути позначені з шириною і напрямком відкривання дверей.

Оздоблювальні матеріали для всіх кімнат і приміщень із зазначенням етапів робіт.

Стиль інтер'єру з візуалізацією.

мають бути позначені з шириною і напрямком відкривання дверей. для всіх кімнат і приміщень із зазначенням етапів робіт. з візуалізацією. Орієнтовний кошторис матеріалів, комплектуючих, робіт і терміни виконання.

Візуалізація – один з пунктів плану / Фото pinterest

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Вся ця цінна інформація має бути зібрана в одному місці, і завжди бути у швидкому доступі. Це може бути блокнот, тека з видрукованими матеріалами, електронний файл, як кому зручно,

– наголосила Анастасія Тітова.

Покроковий план із зазначенням всіх нюансів дозволить не відхилятися від намічених процесів і заощадити кошти під час ремонту, а також допоможе у спілкуванні з будівельною бригадою, яка буде уточнювати кожну дрібницю та деталь.

Обов'язково визначтеся зі стилем, в якому буде виконаний інтер'єр / Фото pinterest