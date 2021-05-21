Але для того щоб бюджетно зробити ремонт і не вийти за рамки своїх фінансових можливостей, потрібно скласти план. Що саме в ньому має бути розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Титова.
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Що має включати план для початку ремонту
- Чітке планування житла. Воно має включати точну розстановку меблів.
- Конкретна сантехніка, розташування торшерів і світильників, розеток, вимикачів, кондиціонерів та ін.
- Вкажіть місця, де будуть лічильники, бойлери, трансформатори, LED-стрічки та аналогічні.
- Дверні прорізи мають бути позначені з шириною і напрямком відкривання дверей.
Оздоблювальні матеріали для всіх кімнат і приміщень із зазначенням етапів робіт.
Стиль інтер'єру з візуалізацією.
- Орієнтовний кошторис матеріалів, комплектуючих, робіт і терміни виконання.
Візуалізація – один з пунктів плану / Фото pinterest
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Вся ця цінна інформація має бути зібрана в одному місці, і завжди бути у швидкому доступі. Це може бути блокнот, тека з видрукованими матеріалами, електронний файл, як кому зручно,
– наголосила Анастасія Тітова.
Покроковий план із зазначенням всіх нюансів дозволить не відхилятися від намічених процесів і заощадити кошти під час ремонту, а також допоможе у спілкуванні з будівельною бригадою, яка буде уточнювати кожну дрібницю та деталь.
Обов'язково визначтеся зі стилем, в якому буде виконаний інтер'єр / Фото pinterest