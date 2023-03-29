Как обновить кухню без ремонта: бюджетные советы от экспертов по дизайну

Улучшить состояние кухни можно и без ремонта. Существует множество бюджетных идей, которые эксперты по дизайну рекомендуют использовать.

Из всех помещений в доме кухню, пожалуй, используют больше всего. Особенно если в ней есть место для отдыха и завтрака или обеда. Поэтому интерьер в кухне портится, а кухонная техника изнашивается.

Ремонт кухни связан с большими затратами и потрясениями, поэтому люди часто откладывают его на годы. Эксперты по дизайну часто сталкиваются с таким, поэтому поделились идеями, которые помогут легко, быстро и бюджетно улучшить интерьер кухни.

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Как обновить кухню с малым бюджетом

Дизайнер интерьера из Орегона Анна-Жаэль Хотцель говорит: "Обновление вашей кухни – это отличный способ создать свежий вид без затрат на полный ремонт. Однако, прежде чем начать, подумайте, что вы не можете или не хотите менять. Таким образом вы планируете дизайн вокруг конкретных предметов и создадите ощущение целостности".

При обновлении кухни следует использовать качественные продукты, потому что дешевая покупка может оказаться ложной экономией. Если вы все же хотите больше сэкономить, следите за скидками. Покупка б/у или винтажных изделий – тоже хорошая идея.

Вот некоторые из любимых недорогих идей модернизации кухонь:

окрашивание стен и мебели;

замена ковра или дорожки;

установка нового освещения;

добавление декора и растений;

замена кухонной техники и посуды.

Независимо от того, хотите ли вы внести значительные изменения в интерьер, или просто подкорректировать некоторые детали, эти идеи вам будут полезны.