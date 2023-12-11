Уникальные предложения: 5 волшебных домов, которые можно приобрести в США по очень бюджетной цене
Источник:Realtor
Жизнь в деревенском стиле, доступность и приличное количество земли – эти дома имеют существенные преимущества над обычными жилищами. Все они стоят до 450 тысяч долларов.
Все пять квартир имеют стильный обновленный интерьер, несмотря на свою цену. Они расположены в тихих, спокойных уголках, но в развитых городах.
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Винслов, Арканзас
Цена: 399 900 долларов
Дом имеет площадь 170 квадратных метров и две спальни, одна из которых – мансарда. К собственности также относятся две большие мастерские, курятник и 8 гектаров земли.
Элк-Крик, Вирджиния
- Цена: 425 тысяч долларов
Это отличный двухэтажный дом. Наверху обустроена хорошая жилая площадь площадью 150 "квадратов", вмещающая три спальни и дополнительный лофт. На нижнем этаже есть коммерческое помещение, которое сейчас используется как магазин с вывесками и художественная галерея. Также в стоимость входит участок площадью полга с садом.
Фаук, Арканзас
- Цена: 385 тысяч долларов
Дом имеет 280 квадратных метров жилой площади с двумя спальнями, вмещает магазин и офисные помещения. В стоимость входит территория площадью более 5 гектаров.
Фостер, Кентукки
- Цена: 350 тысяч долларов
Дом с двумя спальнями площадью 68 квадратных метров с хорошей террасой и задним двором. Также новые владельцы будут иметь несколько хозяйственных построек и 17 гектаров земли.
Уоллис, Техас
- Цена: 397 тысяч долларов
Это уникальное здание, в котором соединили конюшню и жилое жилье. Словом, это настоящий фермерский дом. На первом этаже есть конюшня с тремя стойлами для лошадей, комната для хранения или офис и спальня с ванной для сторожа.
Над ней расположен стильный дом с двумя спальнями с открытой планировкой, где также есть гостиная, кухня с обеденной зоной и ванные комнаты. Площадь входящей в стоимость земли – 0,6 гектара.