Самые дешевые квартиры в Днепре: что можно арендовать по очень бюджетной цене

В Днепре можно очень недорого арендовать квартиру. Даже по цене до 3 300 гривен есть два варианта.

Самая дешевая месячная аренда в Днепре стоит 3000 гривен. Следующий вариант предлагают за 3 300 гривен. Дальше цены стартуют уже от 4000 тысяч гривен. Две самые дешевые квартиры – однокомнатные. 24 Канал, ссылаясь на информацию с платформы онлайн-объявлений OLX.

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Самые дешевые квартиры в Днепре

Квартира за самую низкую аренду стоимость имеет площадь 22 квадратных метра. Она расположена на четвертом этаже 9-этажного дома. Локация – район улицы Байкальской.

Автор объявления указывает, что в доме есть только часть мебели. Однако на фото видно, что спальня пуста, поэтому не понятно, есть ли там хотя бы спальное место.

Спальня и ванная / Фото OLX

Квартира по цене 3 300 гривен в месяц (без коммунальных услуг) площадью 30 квадратных метров. В жилье есть самая необходимая мебель и техника.

Автор указывает, что квартиру сдают без стиральной машинки, а еще там только электроотопление. Она расположена на первом этаже одноэтажного дома. Квартиру сдают без посредника в районе ЖД вокзала.



Кухня площадью 5 "квадратов" / Фото OLX