В частности, по словам местного риелтора Александра Панасюка, один квадратный метр в Чернигове вырастет на более чем 50%. Что еще учесть жителям города, которые планируют оформить сделку купли-продажи жилья – дальше.

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Сколько стоит жилье в Чернигове

В центре города стоимость жилья вернулась к ценам, которые были в феврале 2022 года. Далее от центра стоимость жилья упала на 25 – 30%

Есть такие предложения дешевле довоенных где-то на 25 – 30%. Двухкомнатную квартиру, которая раньше стоила 30 – 32 тысячи долларов, сейчас можно найти по предложению 22 – 25 тысяч долларов. Это относительно небольших квартир площадью до 50 квадратных метров.

– рассказывает Панасюк.

По его прогнозам, стоимость одного квадратного метра в Чернигове вырастет более чем на 50 – 70%. Он увязывает это с ростом курса валют, повышением цен на топливо и строительные материалы.

Это будет соответствовать не столько условиям продажи, сколько условиям поставок материалов для строительства. На сегодняшний день цена выросла на 15 – 20%. Новые строительные процессы не начинаются. Достраивают то, что начинали до войны или замораживают строительство до конца войны,

– замечает он.

Также Панасюк отмечает, что цена аренды жилья в Чернигове зависит от качества жилья и места расположения. Раньше люди сдавали квартиры при оплате коммунальных услуг, сейчас такой тенденции уже нет. А стоимость жилья на аренду вернулась к ценам, которые были до полномасштабного вторжения россии в Украину.

Какая ситуация с жильем на западе Украины

Напомним, в начале активных боевых действий цены на аренду жилья в западных регионах били все рекорды. За однокомнатную квартиру во Львове просили 1 000 долларов, в Ивано-Франковске – 800 долларов, а дом в пригороде Ужгорода мог стоить 1 500 – 2 000 долларов.

В настоящее время большинство арендодателей снизили цены. Эксперты прогнозируют, что цены на аренду жилья не будут расти до конца года, ведь у людей нет возможности платить больше. Так, квартиры в Ужгороде и Черновцах остановятся на отметке 200 – 400 долларов в месяц. От 180 долларов и больше будут просить во Львове. Жилье в Луцке можно будет найти за 162 доллара в месяц.