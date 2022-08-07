В мае ситуация изменилась – переселенцы вернулись домой, а арендодатели – начали менять ценники. Спрос на аренду жилья в большинстве регионов упал, за исключением Черновцов и Ужгорода, которые считаются самыми безопасными в Украине.

Читайте также Как получить бесплатное жилье в Украине: список госпрограмм и условия участия

Черновцы

Квартиры в Черновцах сдаются буквально в сутки. На одно помещение есть несколько потенциальных арендаторов. Интересно, что в июле и начале августа количество желающих снять квартиру здесь увеличилось в 2 раза, рассказывает риелтор АН "Галерея недвижимости" Зоряна Вакарчук.

По ее словам, много тех, кто приехал с Харькова, который российские оккупанты активно обстреливают. Переселенцы планируют остаться в Черновцах как минимум до весны и даже готовятся отправлять детей в местные детские сады и школы.

Ужгород

Риелтор Анна Чаварга рассказывает, что сейчас в Ужгороде больше украинцев из Запорожья, Никополя, Днепра. Все они нуждаются в жилье для долгосрочной аренды.

В местных чатах по поиску жилья на 10 потенциальных арендаторов приходится только одно предложение. В Ужгороде наблюдается вторая волна приезда переселенцев,

– говорит Чаварга.

Спрос повышается и из-за переноса университетов. Соответственно, жилье ищет как преподавательский состав, так и студенты, которым нужны бюджетные квартиры.

Львов

Здесь ажиотажного роста спроса уже нет, поскольку переселенцев относительно немного. Кроме того, в городе растет предложение: многие местные жители уехали за границу и стремятся сдать освободившиеся квартиры в аренду.

Дефицита квартир нет, предложений много,

– подчеркивает риелтор Андрей Борисов.

Он добавляет: подавляющее большинство арендаторов предпочитают жилье экономкласса.

Ивано-Франковск

В город приезжают из всех регионов страны, но предложение есть,

– отмечает риелтор АН "Околица" Ирина Карбашевская.

Как и во Львове, наибольшим спросом пользуется недвижимость экономкласса. Квартиры VIP-уровня, которые находятся в новостройках с новым ремонтом, снимают неохотно.

Луцк

Недвижимость в Луцке пользуется самым низким спросом по сравнению с другими городами на западе, хотя в первые месяцы войны сюда приехало много киевлян – дорога в столицу занимает всего 3,5 часа, напоминает директор АН "Волынское агентство недвижимости" Валерий Мусийчук.

Возможное вторжение со стороны беларуси оказывает давление на иногородних, которые много смотрят телевизор. Но у местных жителей панических настроений нет,

– уточняет риелтор.

К теме В каких регионах Украины переселенцы наиболее активно арендуют жилье и как это влияет на цены

Сколько стоит аренда жилья

В марте и апреле 2022-го цены на аренду квартир во многих городах на западе страны били все рекорды. За однокомнатную квартиру во Львове просили 1 000 долларов, в Ивано-Франковске – 800 долларов, а дом в пригороде Ужгорода мог стоить 1 500 – 2 000 долларов.

Впрочем, в мае, когда переселенцы начали разъезжаться, многим арендодателям пришлось возвращать старые цены. Так, в Ужгороде однокомнатный дом на окраине города можно найти за 5 000 – 7 000 гривен в месяц. А вот квартира в новостройке с новым ремонтом и недалеко от центра кажется уже с привязкой к валюте – за 300 – 400 долларов в месяц. Частный дом в нескольких минутах езды от города в хорошем районе и построен не более 10 лет назад будет стоить 1 500 долларов ежемесячно.

В Черновцах, рассказывает Зоряна Вакарчук, все квартиры сдаются за валюту. Однокомнатную квартиру без ремонта предлагают за 200 долларов в месяц не найти. А за современное жилье придется выложить уже 300 – 400 долларов в месяц без учета стоимости коммунальных услуг. Двухкомнатные квартиры стартуют с 300 долларов в старом жилом фонде и цены на них достигают 500 – 600 долларов в новостройках.

Во Львове можно без проблем арендовать однокомнатную в старом доме за 7 000 – 8 000 гривен, более новое жилье стоит 10 000 гривен в месяц. Квартиры VIP-уровня сдаются за 25 000 – 28 000 гривен в месяц. "Двушки" стартуют с 10 000 гривен и доходят до 16 000 гривен в месяц без учета стоимости коммунальных услуг.

Самые лояльные цены – в Луцке. Малосемейку в городе можно арендовать за 4 000 гривен, а большую по площади квартиру – за 5 000 – 5 500 гривен в месяц. "Двушки" стоят на 1000 гривен дороже.

Эксперты сходятся во мнении, что цены на аренду жилья не будут расти до конца года, ведь у людей нет возможности платить больше. Зоряна Вакарчук из Черновцов говорит, что в договорах аренды даже прописывают пункт: если курс доллара превышает отметку 40 гривен за доллар, стоимость аренды снижается. И возможное возобновление обучения и приезд студентов не изменят ситуацию с ценами на съемное жилье.