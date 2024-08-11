Супруги нашли бомбоубежище на заднем дворе своего дома: что там было

Супруги из Нью-Мексико недавно приобрели новый дом. Уже после переезда пара решилась исследовать жуткое бомбоубежище на заднем дворе.

Бомбоубежище напомнило им места съемок фильмов ужасов. Об этом мужчина впоследствии рассказал на популярном форуме Reddit.

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Как сцена из фильма ужасов

Новый владелец жилья рассказал, что долго не мог зайти в бомбоубежище, потому что ему было страшно.

Первое, что я подумал, – это фильм "Варвар" или сцена в "Молчании ягнят", где Джоди Фостер находится в подвале Буффало Билла и видит труп, гниющего, в ванной. Как вы понимаете, в тот день я туда не спустился,

– написал мужчина.

Когда они с женой хорошо обустроились, он решился это сделать. Как вспоминает владелец, он очень нервничал и боялся, может увидеть что-то очень жуткое.

Я мысленно готовился к худшему - возможно, несколько дюймов мутной воды на полу или грязный, старый матрас. К счастью, никаких ядовитых жуков или змей,

– поделился хозяин.



Собственное укрытие во дворе дома / Фото Reddit

Как выяснилось, укрытие построили в 1980-х годах. Раньше там была комната, душ и туалет. Супруги планируют превратить его в музыкальную комнату.