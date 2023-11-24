Одним из таких роскошных оттенков красного является бордовый. Дизайнеры любят использовать его зимой. К слову, сейчас этот тон в тренде.

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"Бордовый – темно-винно-красный с теплыми фиолетовыми и серыми оттенками. Роскошный и насыщенный, это идеальный цвет для создания уютных пространств с тонкой энергией и неоспоримой элегантностью", – убеждают дизайнеры.

Соедините бордовый с кремовым

Роскошный домашний офис с узорными шторами / Фото Future

Выберите бордовые шкафы на кухню

Один из самых популярных трендов этой осени / Фото deVOL

Используйте бордо в полностью нейтральной схеме

Столовая в светлых нейтральных тонах с бордовыми стульями / Фото White Arrow

Добавьте тепла с помощью бордового акцента

Теплый бордовый акцент в прохладной светло-голубой спальне / Фото Douglas Friedman

Соедините бордовый с розовым для игривого образа

Интересное сочетание розового и бордового на стенах / Фото Future