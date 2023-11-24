Одним из таких роскошных оттенков красного является бордовый. Дизайнеры любят использовать его зимой. К слову, сейчас этот тон в тренде.
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"Бордовый – темно-винно-красный с теплыми фиолетовыми и серыми оттенками. Роскошный и насыщенный, это идеальный цвет для создания уютных пространств с тонкой энергией и неоспоримой элегантностью", – убеждают дизайнеры.
Соедините бордовый с кремовым
Роскошный домашний офис с узорными шторами / Фото Future
Выберите бордовые шкафы на кухню
Один из самых популярных трендов этой осени / Фото deVOL
Используйте бордо в полностью нейтральной схеме
Столовая в светлых нейтральных тонах с бордовыми стульями / Фото White Arrow
Добавьте тепла с помощью бордового акцента
Теплый бордовый акцент в прохладной светло-голубой спальне / Фото Douglas Friedman
Соедините бордовый с розовым для игривого образа
Интересное сочетание розового и бордового на стенах / Фото Future