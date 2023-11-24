Одним із таких розкішних відтінків червоного є бордовий. Дизайнери обожнюють використовувати його зимою. До речі, зараз цей тон у тренді.
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"Бордовий – темно-винно-червоний з теплими фіолетовими та сірими відтінками. Розкішний і насичений, це ідеальний колір для створення затишних просторів із тонкою енергією та незаперечною елегантністю", – переконують дизайнери.
Поєднайте бордовий з кремовим
Розкішний домашній офіс з візерунковими шторами / Фото Future
Оберіть бордові шафи на кухню
Один із найпопулярніших трендів цієї осені / Фото deVOL
Використайте бордо в повністю нейтральній схемі
Їдальня у світлих нейтральних тонах з бордовими стільцями / Фото White Arrow
Додайте тепла за допомогою бордового акценту
Теплий бордовий акцент у прохолодній світло-блакитній спальні / Фото Douglas Friedman
Поєднайте бордовий з рожевим для грайливого образу
Цікаве поєднання рожевого та бордового на стінах / Фото Future