Как дизайнеры украшают бордовым: 5 идей, как создать уютное и изысканное пространство
Источник:Homes & Gardens
Красный цвет очень смелый, поэтому дизайнеры считают его достаточно сложным для работы. Однако в своих более глубоких, более богатых и мягких формах красный может изменить интерьер, сделав его теплым и уютным.
Одним из таких роскошных оттенков красного является бордовый. Дизайнеры любят использовать его зимой. К слову, сейчас этот тон в тренде.
Обратите внимание Профессиональные секреты: известный девелопер рассказал, как зрительно увеличить квартиру
"Бордовый – темно-винно-красный с теплыми фиолетовыми и серыми оттенками. Роскошный и насыщенный, это идеальный цвет для создания уютных пространств с тонкой энергией и неоспоримой элегантностью", – убеждают дизайнеры.