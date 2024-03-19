Досадная ошибка: почему от супругов требуют снести их дом за 100 тысяч фунтов

Британским супругам Уэйн и Натали Ноукс приказывают снести их дом за 100 тысяч фунтов стерлингов из-за земельного участка, где он расположен. Муж с женой не могут смириться с этим, потому что имеют все необходимые разрешения на строительство.

Три года назад семья Ноуксов приобрела за 2,1 миллиона фунтов стерлингов имение с пятью спальнями и отдельным коттеджем. Супруги планировали достроить и расширить второе жилье для 80-летнего отца Натальи, у которого врачи диагностировали болезнь Паркинсона. Но произошла неожиданность.

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"Мы не знали, что эта земля не наша"

Когда реконструкцию почти завершили, местное лесничество Forestry England неожиданно "постучало в дверь" и сообщило супругам, что часть земли, где расположен дом, на самом деле принадлежит британской короне.

"Мы не знали, что эта земля не наша. Это была случайная ошибка", – сказала Натали.



Выяснилось, что часть земли не принадлежит супругам / Фото Solent

Теперь британцы вынуждены остановить строительство из-за угрозы судебного иска. Однако они очень надеются решить конфликт мирным путем – обменом земельных участков с лесничеством.

"Таким образом мы оказались в ситуации, когда небольшой участок леса, который мы раньше считали своим, является недоступным для простых людей и общественности. Мы не признаем себя виновными во всем этом и хотим попытаться решить проблему мирным путем в пользу всех сторон и без необходимости судебного разбирательства", – добавил Вейн.



Супруги вместе с больным отцом Натали / Фото Solent

Суд пока не принял окончательного решения относительно будущего дома. И, как правило, обмен земельными участками позволяют только в исключительных обстоятельствах, когда это отвечает интересам всего общества.