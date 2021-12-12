Будущие небоскребы: готовы ли города отказаться от высотных зданий

Около столетия назад мир познакомился с новой архитектурной типологией, которая изменила всю строительную индустрию. Начиная с Дома домашнего страхования в 1885 году заканчивая Эмпайр-Стейт-Билдинг и Крайслер Билдинг на Манхэттене, небоскребы стали символом власти и финансового достатка.

Вскоре их начали строить почти в каждом городе мира по самым современным проектам, противоречащим инженерным нормам. Возникает вопрос, какая судьба ждет эти здания, учитывая изменения, происходящие в архитектурной практике?

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Небоскребы: преимущества и недостатки

Все больше людей выступают против многоэтажек / Фото Pexels

Более половины мирового населения, которое составляет 7,8 миллиарда человек, проживает в городах и городских районах. И ожидается, что за следующие 25 лет к ним присоединится еще 2,5 миллиарда. Многоэтажки, особенно жилые, оказались удобными для густонаселенных городов, где свободных участков обычно маловато. В таких районах, как Сохо, где наземный уровень очень перегружен пешеходами и непрерывным движением транспортных средств, строительство малоэтажных коммерческих и жилых домов вредно для физического и психического благополучия жителей. Считается, что пребывание свыше 7 – 8 часов в день на фоне постоянных визуальных раздражителей, непрерывных звуковых сигналов и хаотических движений влияет на самочувствие человека.

Чтобы лучше использовать площадь, архитекторы начали выбирать здания смешанного назначения, объединяя коммерческие помещения и общественные просторы в жилых домах, предлагая жителям комплексный подход. Здания с открытыми террасами – особенность архитектуры, активно популяризируемая в современных проектах. Такое зонирование предлагает жителям частную территорию на высоте, чуть дальше городской суеты. Даже с точки зрения визуальной эстетики, архитекторы больше не ограничиваются дизайном стеклянных домов с высоким отражающим свойством. Сегодня они проектируют ландшафты, внутренние дворики, террасы и балконы на высотных уровнях.

Несмотря на очевидные преимущества небоскребов с точки зрения решения городских проблем, многие жители, застройщики и чиновники, похоже, выступают против этих гигантов. По данным NYC Audubon, от 90 до 230 тысяч ночных мигрирующих птиц ежегодно погибают в Нью-Йорке, врезаясь в стеклянные небоскребы и падая заживо на тротуары. Это связано с тем, что штормовая погода и искусственное ночное освещение в городах дезориентируют птиц и направляют в сторону зданий. Кроме того, жители здания 432 на Парк-Авеню в Нью-Йорке, одного из самых дорогих участков в мире, подают в суд на разработчиков проекта, требуя возмещения ущерба в размере 125 миллионов долларов. Причиной тому являются, по их словам, "наводнения, неисправность лифтов, невыносимый шум, вызванный расшатыванием зданий и электрическим взрывом в июне – второй за 3 года – который оставил жильцов без электричества".

Какие страны решили отказаться от строительства новых небоскребов



Все больше стран отказывается от строительства многоэтажек / Фото Pexels

Изменения в будущем небоскребов начали формироваться во всем мире. Новая Архитектура Лондона (NLA) опубликовала результаты ежегодного обзора высотных построек в 2021 году. Одним из ключевых выводов отчета является то, что в 2020 году было начато строительство только 24 высотных домов по сравнению с 44 за предыдущий год. Правительство Великобритании также недавно объявило, что не одобряет строительство башни Тюльпан, компании Foster+Partners из-за углеродного следа и возможного негативного влияния на окружающее архитектурное наследие. 305-метровая башня была бы самым высоким зданием в финансовом районе Лондона, но "добавит мало общественной пользы городу и может негативно повлиять на горизонт Лондона", как пояснил мэр Лондона в 2019 году.

Китай – родина самых высоких башен в мире, ограничила строительство небоскребов для снижения потребления энергии в стране. Правительство назвало эти сооружения "тщеславием", объясняя, что в городах с низкой плотностью массивные небоскребы являются непрактичными, и их следует заменить другими архитектурными типами, которые лучше дополнят городскую композицию. Новые строительные правила страны предусматривают, что небоскребы высотой более 150 метров будут строго запрещены, а с высотой более 250 метров будут запрещены для районов с населением менее 3 миллионов. В городах с населением более 3 миллионов человек правительство решило ограничить сооружения высотой более 250 метров.

В густонаселенных городах, где не хватает свободных участков для строительства малоэтажных зданий, есть ограничения только по высоте сооружения. Несмотря на это, предлагаются многочисленные решения для изучения различных возможных вариантов, но более экологически и социально ориентированных.

Что придет на смену

На смену придут экологичные здания / Фото Pexels

Учитывая современное экологическое сознание, но потребность в высоких зданиях, могут ли деревянные конструкции стать будущим высотных башен? За последние несколько лет в строительной отрасли произошел переход от стали и бетона к деревянным конструкциям, изменившим мир небоскребов и высотных построек. В 2017 году правительство Канады обнародовало программу "Зеленое строительство из дерева" (GCWood), которая предлагает финансирование инновационных проектов и систем из древесины. Следуя тому же подходу, Совет Международного Кодекса утвердил 14 изменений в Международный строительный кодекс, чтобы увеличить разрешенную высоту деревянного строительства до 80 метров.

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Реагируя на глобальные проблемы окружающей среды, Skidmore, Owings & Merrill (SOM) на Конференции ООН по изменению климата 2021 года в Глазго предложили программу "Городская Секвойя" – экологическую архитектурную концепцию (COP26). Такой дизайн предполагает "леса зданий", которые изолируют углерод и продуцируют биоматериалы для создания новой экологической городской среды. Проект является решением общей проблемы и попыткой трансформировать строительный сектор, поскольку он генерирует около 40% мировых выбросов углерода.

Ассоциация Карло Рати (CRA) также недавно представила Jian Mu Tower в Шэньчжэне, Китай – 218-метровый "фермерский небоскреб", который является вертикальной гидропонной растительной фермой, что может прокормить до 40 000 человек в год. Несмотря на то, что 51-этажная башня занимает последний свободный участок в центральном деловом районе Шэньчжэнь, она оправдывает свое существование, ведь позволяет жителям выращивать и употреблять в пищу свежие овощи и фрукты, и приносит им примерно 270 000 килограммов пищи в год.

По состоянию на 2021 год, коммерческие здания по всему миру заполнились пустыми коридорами и офисными столами. Это вместе с многочисленными другими экологическими и экономическими причинами подтолкнуло архитекторов к поиску инновационных способов наилучшего использования высотной архитектуры.