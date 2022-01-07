Бум на загородные дома под Киевом: где и какое жилье возводят чаще всего

Сейчас в Киевской области насчитывается 1 020 коттеджных городков. Это на 276 объектов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на портал zagorodna. Собрали самое важное.

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В основном это компактные города из нескольких домов, которые возводят застройщики-физлица в формате индивидуального строительства на небольших участках земли площадью от 5 до 30 соток.

Форматы загородного жилья

Покупателю предлагается выбор из ассортимента загородных форматов недвижимости: таунхаусы, коттеджи, дуплексы или участки под частную застройку.

По данным ресурса, за прошлый год выросло количество:

дуплексов – на 61,5%;

таунхаусов – на 45%;

коттеджей – на 29,5%.

По словам директора консалтинговой компании "РеалЭкспо" и портала zagorodna Виктора Коваленко, темпы выхода на рынок новых проектов ускорились в разы.

Если в 2020 году на рынок в течение месяца выходило по 8 новых проектов, то в 2021-м – по 23 проекта,

– сообщил эксперт.

Где наиболее активно возводят частные дома

Наиболее активно осваиваются следующие направления в столичном регионе:

Киево-Святошинское направление (рост на 47%): с 286 до 421 коттеджных городков в год;

(рост на 47%): с 286 до 421 коттеджных городков в год; Бучанский район (рост на 93%): с 33-х до 64 коттеджных городков в год;

(рост на 93%): с 33-х до 64 коттеджных городков в год; Ирпенское направление (рост на 61%): с 54 до 87 коттеджных городков в год;

(рост на 61%): с 54 до 87 коттеджных городков в год; Бориспольский район (рост на 33%): с 57 до 76 коттеджных городков в год.

, что на 1 января стоимость квадрата в новостройках под Киевом увеличилась в среднем на 300 гривен – с 20 900 до 21 200 гривен.

Раньше мы рассказывали об украинских звездах, которые переехали в частные дома под Киевом.