Процессом строительства мужчина поделился в фейсбуке. Как происходит сооружение полноценного жилья за 72 часа – дальше.

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Дома за 72 часа: что известно

Как рассказал Анатолий Скорбач, такие дома можно возводить самостоятельно по видеоинструкции без привлечения строительных бригад. Внутри можно обустроить полноценное жилье, дачный или охотничий дом, офисы, фитнес-зал, сауну.

Для этого не требуется привлечение тяжелой строительной техники (кранов, погрузчиков), устройство тяжелых фундаментов и доступ к электросети.

Авторская технология быстрой сводки за 72 часа: смотрите видео

Что входит в комплект дома

В комплект дома входят:

стеновой брус, отделанный защитными материалами и окрашенный лакокрасочными материалами европейских производителей;

дверные и оконные лутки;

стропильная система;

комплект кровли из ОСБ плиты (СиП панели) под наружное покрытие.



Так выглядит готовый дом / Фото фейсбук Анатолий Скорбач