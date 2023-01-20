Процесом будівництва чоловік поділився у фейсбуці. Як відбувається спорудження повноцінного житла за 72 години – далі.

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Будинки за 72 години: що відомо

Як розповів Анатолій Скорбач такі будинки можна зводити самостійно за відеоінструкцією без залучення будівельних бригад. Всередині можна облаштувати повноцінне житло, дачний чи мисливський будинок, офіси, фітнес-зал, сауну.

Для цього не потрібне залучення важкої будівельної техніки (кранів, навантажувачів), облаштування важких фундаментів та наявності доступу до електромережі.

Авторська технологія швидкого зведення за 72 години: дивіться відео

Що входить до комплекту будинку

До комплекту будинку входять:

стіновий брус, оброблений захисними матеріалами та пофарбований лакофарбовими матеріалами європейських виробників;

дверні та віконні лутки;

комплект крокв покрівлі;

комплект покрівлі з ОСБ плити (СіП панелі) під зовнішнє покриття.



Такий вигляд має готовий будинок / Фото фейсбук Анатолій Скорбач