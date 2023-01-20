Жилье за 72 часа: винничанин поделился авторской технологией строительства
Источник:фейсбук Анатолий Скорбач
Винничанин Анатолий Скорбач построил дом из сухого деревянного бруса за 6 дней. Такие объекты могут стать отличным постоянным или временным пристанищем.
Процессом строительства мужчина поделился в фейсбуке. Как происходит сооружение полноценного жилья за 72 часа – дальше.
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Дома за 72 часа: что известно
Как рассказал Анатолий Скорбач, такие дома можно возводить самостоятельно по видеоинструкции без привлечения строительных бригад. Внутри можно обустроить полноценное жилье, дачный или охотничий дом, офисы, фитнес-зал, сауну.
Для этого не требуется привлечение тяжелой строительной техники (кранов, погрузчиков), устройство тяжелых фундаментов и доступ к электросети.
Авторская технология быстрой сводки за 72 часа: смотрите видео
Что входит в комплект дома
В комплект дома входят:
- стеновой брус, отделанный защитными материалами и окрашенный лакокрасочными материалами европейских производителей;
- дверные и оконные лутки;
- стропильная система;
- комплект кровли из ОСБ плиты (СиП панели) под наружное покрытие.