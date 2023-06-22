Дом под названием "Сарай Гэтсби" вмещает шесть спален и шесть ванных комнат. Жилье продают за 10 миллионов долларов.

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Из сарая в роскошный дом

Владельцем сарая был, хотя это удивительно, но джазовый певец и автор песен. Он продал его нынешним владельцам в 2018 году примерно за 1 миллион долларов. Через два года они превратили бывший красный сарай 1878 года в удивительный дом.

Сарай переоборудовали в дом / Фото Bright MLS

Раскидистый интерьер является детищем двух нью-йоркских дизайнеров, которые хотели соединить ностальгию по бурным 20-м с современными удобствами.

"В какую комнату вы бы не пошли, всюду найдете зону отдыха. Нет такого места в доме, где бы это нельзя было сделать", – говорит агент по листингу Морин Рейнольдс.

Отреставрированные старинные балконные ограждения добавляют истории и роскоши. Четырехэтажный лифт и четырехэтажная стальная лестничная башня со стеклянным корпусом производят огромное впечатление.

В доме есть красивая и современная кухня, рядом с баром. Также есть две отдельные винные комнаты, рассчитанные ориентировочно на 900 бутылок. Там же расположен домашний кинотеатр.

Монохромный интерьер в черном цвете / Фото Bright MLS

На территории площадью 10,5 акров также есть бассейн с подогревом, спа и душ под открытым небом. Также есть гостевой коттедж и каретная будка с фитнес-центром и танцевальной студией.

Дом действительно особенный. Он вызвал интерес не только среди местных покупателей, но и среди иностранных. Потенциальные покупатели считают это жилье возможностью уйти от городского шума.