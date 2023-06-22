Будинок під назвою "Сарай Гетсбі" вміщує шість спалень та шість ванних кімнат. Житло продають за 10 мільйонів доларів.

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Із сараю в розкішний будинок

Власником сараю був, хоча це дивно, але джазовий співак і автор пісень. Він продав його теперішнім власникам у 2018 році приблизно за 1 мільйон доларів. За два роки вони перетворили колишній червоний сарай 1878 року на дивовижний будинок.

Сарай переоблаштували на будинок / Фото Bright MLS

Розлогий інтер'єр є дітищем двох нью-йоркських дизайнерів, які хотіли поєднати ностальгію за бурхливими 20-ми з сучасними зручностями.

"У яку кімнату ви не пішли б, усюди знайдете зону відпочинку. Немає такого місця в будинку, де б це не можна було зробити", – каже агент з лістингу Морін Рейнольдс.

Відреставровані старовинні балконні огорожі додають історії та розкоші. Чотириповерховий ліфт і чотириповерхова сталева сходова вежа зі скляним корпусом викликають величезне враження.

У будинку є гарна та сучасна кухня, поруч розташований бар. Також є дві окремі винні кімнати, розраховані орієнтовно на 900 пляшок. Там же розміщений домашній кінотеатр.

Монохромний інтер'єр у чорному кольорі / Фото Bright MLS

На території площею 10,5 акрів також є басейн із підігрівом, спа та душ просто неба. Також є гостьовий котедж і каретна будка з фітнес-центром і танцювальною студією.

Будинок справді особливий. Він викликав інтерес не лише серед місцевих покупців, а й поміж іноземних. Потенційні покупці вважають це житло можливістю втекти від міського шуму.