Неизвестный решил купить бывшую квартиру Дэвида Боуи: как она выглядит

В Нью-Йорке нашелся покупатель для бывшей квартиры знаменитого британского рок-исполнителя Дэвида Боуи. Имя будущего владельца не оглашается.

Цена сделки составит 16,8 миллиона долларов (459,3 миллиона гривен). Как выглядит бывшая недвижимость Дэвида Боуи – смотрите ниже.

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Что известно о квартире

Недвижимость расположена на Манхэттене. Дэвид Боуи купил ее в 1999 году за 3,8 миллиона долларов. Это апартаменты площадью 465 квадратных метров.

В здании, где находится квартира, в XIX веке располагалась шоколадная фабрика.

В квартире есть четыре спальни, гостиная, библиотека и гардеробная. Кроме того, имеется три роскошных террасы площадью 93 "квадрата".

Роскошная квартира ушла за 16,8 миллиона долларов / Фото streeteasy

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Почему объект выставили на продажу

После смерти Дэвида Боуи в 2016 году квартира перешла в собственность траста, который связан с имуществом исполнителя. Объект находился в продаже всего месяц. Неизвестный готов приобрести его за 16,8 миллиона долларов.

Напомним, Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года после борьбы с онкологическим заболеванием. Ему было 69 лет.

Как выглядит бывшая квартира Дэвида Боуи / Фото streeteasy: