Ціна операції складе 16,8 мільйона доларів (459,3 мільйона гривень). Як виглядає колишня нерухомість Девіда Бові – дивіться нижче.

Цікаво В Україні подорожчали квартири у новобудовах: відомий забудовник назвав причини

Що відомо про квартиру

Нерухомість розташована на Мангеттені. Девід Бові купив її у 1999 році за 3,8 мільйона доларів. Це апартаменти площею 465 квадратних метрів.

Зверніть увагу! У будівлі, де розташована квартира, у XIX столітті була шоколадна фабрика.

У квартирі є чотири спальні, вітальня, бібліотека та гардеробна. Крім того, є три розкішних тераси площею 93 "квадрати".

Розкішна квартира пішла за 16,8 мільйона доларів / Фото streeteasy

Читайте Де живе Олена Кравець: рідкісні кадри з розкішним котеджем зірки у Києві

Чому об'єкт виставили на продаж

Після смерті Девіда Бові у 2016 році квартира перейшла у власність трасту, який пов'язаний з майном виконавця. Об'єкт був у продажу лише місяць. Невідомий готовий придбати його за 16,8 мільйона доларів.

Нагадаємо, Девід Бові помер 10 січня 2016 року після боротьби з онкологічним захворюванням. Йому було 69 років.

Як виглядає колишня квартира Девіда Бові / Фото streeteasy: