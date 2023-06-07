В 2001 году Лобо купила компания друзей за 20 тысяч долларов. Сейчас главный инициатор авантюры Александр Бардорф ищет нового владельца. Он говорит, что согласились уже более 70 человек.

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Бардорф говорит, что хочет найти человека, "понимающего, насколько это особая земля, в которую они влюбились". Его целью является не просто продажа ради заработка.

"Мне трудно отпустить. Некоторым из потенциальных покупателей я говорю: "Лобо - будто мой или наш ребенок, и мы хотим найти ему новых хороших родителей", – говорит один из владельцев.

Город имеет пустой бассейн, мотель, продуктовый магазин, ресторан и пустые дома. Все перечисленное сейчас не работает, и там никто не живет.

Заброшенный мотель / Фото Google Maps

Один из свободных домов вмещает гостиную, три спальни, кухню, ванную комнату, огороженную веранду и амбар. Также есть исправный водяной насос, подающий горячую и холодную воду.

Последний житель покинул Лобо в 1991 году, и с тех пор город оставался пустым, пока Бардорф с друзьями не превратили его в художественный центр, где были артинсталляции, кинофестивали и музыкальные выступления.

Потенциальные покупатели рассказали свои по поводу будущего Лобо, среди них – ферма из кенгуру, аттракцион в стиле квест-комнаты, где люди бегут не из помещения, а из города. Некоторые хотят построить сверхмощную радиобашню или развить сельское хозяйство. Свои идеи претенденты могут подавать до 24 июня.

Старый поздравительный знак при въезде в Лобо / Фото Google Maps